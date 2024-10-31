"Тучки" и "оливки": как украинцы в соцсетях предупреждают о ТЦК и какое наказание им "светит"

Пока что администраторов каналов для уклонистов не наказывают реальным заключением.

С начала полномасштабного вторжения правоохранители вынесли приговоры 57 администраторам и участникам телеграмм или вайбер-сообществ, где сообщали о местах раздачи повесток или передвижения работников ТЦК.

Об этом передает "Следствие.Инфо".

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Часть из обвиняемых – администраторы таких чатов или каналов для уклонистов, а один из них предупреждал о ТЦК в персональной переписке со знакомым.

Еще два фигуранта снимали на видео для Tik-Tok блокпосты с военными ТЦК. Наказали и мужчину, который зимой 2024 разместил видео о ТЦК на Нивках в Киеве в YouTube.

"Не попадайтесь, друзья. Будьте осторожны", — по-русски предостерег уклонистов мужчина.

Журналисты обратили внимание на дело Виталия С. из Гайворона в Кировоградской области, который с мая 2024-го администрировал один из местных телеграмм-каналов для уклонистов. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, но освободили от заключения с назначением испытательного срока на 3 года.

Приговор суда в октябре 2024 года получил также владелец вайбер-сообщества "Повестки Снятын Косов р-н" Николай А. Приговор ему назначили аналогичный предыдущему – испытательный срок. Что интересно, сам Николай не подлежал мобилизации, потому что является студентом и учится на дневной форме.

В издании отметили, что судить могут не только администраторы сообществ для уклонистов, но и его участников. К примеру, житель Нежина на Черниговщине Григорий А., отправил в группу для уклонистов по меньшей мере 5 голосовых сообщений о том, где стоят представители ТЦК.

Ранее адвокат рассказал, могут ли работники ТЦК заходить на территорию дома.

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