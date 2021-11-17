Туман, дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на четверг, 18 ноября

Туман, дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на четверг, 18 ноября

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В четверг, 18 ноября, в некоторых регионах Украины ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет преимущественно сухо, лишь днем в Закарпатье, Прикарпатье и северных областях местами небольшой дождь (в Черниговской, Сумской областях и в Карпатах с мокрым снегом). Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

В Киеве 18 ноября ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 5° тепла.

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Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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