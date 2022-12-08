Туман, дождь и снег: прогноз погоды в Украине на пятницу, 9 декабря

Пятницу, 9 декабря, в Украине будет со снегом и дождями.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 9 декабря в южной части страны ожидается дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12°. На остальной территории будет идти небольшой мокрый снег и дождь, в центральных и северо-восточных областях умеренные осадки (в большинстве районов северной части ночью без существенных осадков). Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.

В Украине, кроме востока, туман, ночью и утром местами, кроме юга, гололедица, на дорогах местами гололед. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных областях до 14 м/с.

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В Киеве 9 декабря ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. Туман, ночью и утром местами гололедица, на дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Прогноз на ближайшие дни

Как прогнозирует Наталья Диденко, в субботу-воскресенье в большинстве регионов будет очень тепло, но будут идти дожди и будет дуть сильный ветер.

10-12 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха прыгнет до весенних значений: +4+12°, но влажная погода и сильный ветер будут дразнить зимнее потепление.

Прогноз на зиму

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, что зима 2022-2023 будет в Украине теплее прошлой. Конечно, будет заходить и арктический холодный воздух, но эти периоды будут кратковременными и с минимальной температурой ночью до -15…-20 градусов.

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