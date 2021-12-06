Туман, дожди и снег: прогноз погоды в Украине на вторник, 7 декабря

В большинстве областей ночью и утром туман.
Вторник, 7 декабря, в Украине будет дождливым, в некоторых регионах будет идти мокрый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных и северных областях ожидается дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица, температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза, на остальной территории дожди, температура ночью 0-5° тепла, днем 12°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве 7 декабря также ожидается дождь и мокрый снег. Ночью и утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.
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