Туман, гололедица и сход лавин: чрезвычайники предупредили украинцев об опасности

Туман, гололедица и сход лавин: чрезвычайники предупредили украинцев об опасности

На дорогах будет опасный гололед.

В пятницу, 31 декабря, в Карпатах ожидается значительная опасность схода лавин. Любителям зимних путешествий в горах чрезвычайники посоветовали воздержаться от походов.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, значительная снеголавинная опасность наблюдается на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области.

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Кроме того, 31 декабря на дорогах страны гололед. Ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров. В северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый).

Напомним, что в последний день года погода испортится по всей Украине. Ожидается потепление и дождь.

Укргидрометцентр

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