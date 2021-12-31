Туман, гололедица и сход лавин: чрезвычайники предупредили украинцев об опасности

На дорогах будет опасный гололед.
В пятницу, 31 декабря, в Карпатах ожидается значительная опасность схода лавин. Любителям зимних путешествий в горах чрезвычайники посоветовали воздержаться от походов.
Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, значительная снеголавинная опасность наблюдается на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области.
Кроме того, 31 декабря на дорогах страны гололед. Ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров. В северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый).
Напомним, что в последний день года погода испортится по всей Украине. Ожидается потепление и дождь.
Читайте также: