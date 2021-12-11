Туман, гололедица и сход лавин: чрезвычайники предупреждают украинцев об опасности

Туман, гололедица и сход лавин: чрезвычайники предупреждают украинцев об опасности

Суббота-воскресенье обещают быть в Украине теплыми. Максимальная температура воздуха будет достигать +4+9 градусов.

Ночью и утром 11 декабря в западных и Винницких областях туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица. В горах — значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что ночью и утром в западных и Винницких областях туман , что приведет к ограниченной видимости 200-500 м, на дорогах гололедица, объявлен 1 уровень опасности, желтый.

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В то же время, в связи с оттепелью 10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и 11 декабря в высокогорье Закарпатской области значительная снеголавинная опасность. — 3 уровень.

Также 12-13 декабря из-за снегопадов, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность — 3 уровня.

Напомним:

В Украине по состоянию на утро, 11 декабря, без электроснабжения осталось 55 населенных пунктов. Для возобновления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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