Туман и дождь с мокрым снегом, на Киевщине — опасные метеорологические явления: погода на 11 февраля

Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье, 11 февраля.

В Украине в воскресенье, 11 февраля, облачно. В южной части и большинстве центральных областей без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В северных областях ночью мокрый снег, в восточных областях умеренный мокрый снег.

На большей части территории ночью и утром туман; в северных и восточных областях – на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму 7-9° тепла, на востоке и северо-востоке страны около 0°; днем в северных и восточных областях 3-8° тепла, на остальной территории 7-12°, в Закарпатье, Прикарпатье, Одесчине и в Крыму 11-16° тепла.

Погода в Киеве и области

В Киевской области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром туман, видимость – 200-500 м, уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода будет облачной, пройдут небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом.

Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла;

В Киеве ночью 1-3° тепла, днем – около 5°.

Напомним, в Украину придет аномальное потепление – даты.

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