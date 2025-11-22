ТСН в социальных сетях

Украина
156
1 мин

Туман и дожди на Покровском направлении: как непогода влияет на атаки РФ

Военный вспомнил случай, когда во время штурмов в непогоду россияне в считанные минуты потеряли около пяти единиц техники вместе с десантом.

Светлана Несчетная
Покровск

Покровск / © Associated Press

Туман и дожди замедляют продвижение россиян на Покровском направлении.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал командир экипажа БПЛА «Кара небесная» бригады «Рубеж» Андрей Отченаш.

Военный отметил, что дожди сейчас превращают поле боя в труднопроходимое болото, где вражеская техника буквально тонет. В качестве примера военный привел случай, когда во время штурмов россияне за считанные минуты потеряли около пяти единиц техники вместе с десантом.

Однако, как добавил Отченаш, оккупанты продолжают применять технику, чтобы продвигаться дальше.

Однако вместе с тем туман позволяет ВСУ эвакуировать раненых и улучшать ситуацию на поле боя в целом.

Напомним, российские оккупанты из южной части Покровска продвигаются к центральной части города, которая постепенно переходит под контроль врага.

156
