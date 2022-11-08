Туманы будут, а дожди — нет: прогноз погоды в Украине на среду, 9 ноября

Среда, 9 ноября, в Украине будет без осадков и достаточно теплой.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 9 ноября в стране будет сухо. Ночью и утром в большинстве областей туман. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла.

В Киеве 9 ноября осадки также не ожидаются. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, с 9 ноября по всей Украине потеплеет.

"Южный антициклон организует сухую, часто даже солнечную погоду в большинстве наших областей – дождей в среду не будет. Туманы – будут", – прогнозирует синоптик.

Диденко добавляет, что в Киеве 9 ноября также ожидается потепление до +13° и без дождя.

Теплая погода еще немного подержится, а со следующей недели придет логическое ноябрьское похолодание, пишет синоптик.

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Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что с середины ноября в Украину придет резкое похолодание. По его прогнозу, во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем. Народный синоптик Владимир Деркач также говорит о холодном последнем месяце осени. По его прогнозу, с середины ноября в Украине ожидается мороз и даже снег.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что ноябрь в этом году наоборот, вероятно, будет теплым.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что нынешняя зима не будет иметь длительных периодов с очень сильными морозами, как это было раньше.

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