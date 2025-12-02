- Дата публикации
Туманы и +12: 2 декабря Украину накроет "теплая морось" (карта)
Во вторник, 2 декабря, Карпаты будут со снегом, юг в тепле, а Киев — в тумане.
В Украине 2 декабря облачно. Местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В Украине кроме восточных областей, ночью и в первой половине дня туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, в Карпатах местами 1-3° мороза, днем 3-8° тепла; на юге страны ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и области 2 декабря облачно, местами небольшой дождь.
Ночью, в первой половине дня туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.
По области — ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
