Украина
96
1 мин

Туманы и +12: 2 декабря Украину накроет "теплая морось" (карта)

Во вторник, 2 декабря, Карпаты будут со снегом, юг в тепле, а Киев — в тумане.

Светлана Несчетная
В Украине, кроме восточных областей, ночью и в первой половине дня туман

В Украине, кроме восточных областей, ночью и в первой половине дня туман / © unsplash.com

В Украине 2 декабря облачно. Местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Украине кроме восточных областей, ночью и в первой половине дня туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в Карпатах местами 1-3° мороза, днем 3-8° тепла; на юге страны ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.

Карта погоды на 2 декабря / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 2 декабря облачно, местами небольшой дождь.

Ночью, в первой половине дня туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.

По области — ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

Напомним, ранее синоптики удивили прогнозом на зиму.

96
