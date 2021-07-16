Тупицкого выдвинули новое подозрение: дал указание бухгалтеру незаконно подписать более 200 документов КСУ

Тупицкого подозревают в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ.
Бывшему председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкого сообщили о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КC.
Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
По данным следствия, Тупицкий передал защищенный электронный носитель с ключом подписи платежных документов КСУ и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил некаконное указание об использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Произошло это после отстранения Тупицкого от должности из-за сообщения о подозрении в декабря 2020 года
"Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, так было подписано более 20 электронных платежных поручений, электронных документов с бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и т.д.", — говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним:
- Недавно Верховный Суд Украины признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.
- В Офисе президента заявили о намерении обжаловать решение Верховного суда.