Тупик для россиян: в ВМС оценили ситуацию с Крымским мостом

Крымский мост / © Служба безопасности Украины

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Крымский мост фактически стал проблемной точкой для кафиров. Так, после предварительных ударов они опасаются использовать его по полной,

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире «Новости.LIVE».

Поэтому российские войска вынуждены искать альтернативные логистические маршруты.

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«Сейчас ситуация (с Крымским мостом — ред.) в тупике», — подчеркнул он.

Именно поэтому в ближайшее время ожидаются активные попытки наладить поставки через так называемый сухопутный коридор на юге Украины, захват которого был одной из ключевых целей полномасштабного вторжения. В то же время, не исключено, что со временем это направление также может оказаться под угрозой.

Ранее Силы беспилотных систем ВСУ после ударов по Керчи намекнули на возможные действия по Крымскому мосту, заявив, что «видели его очень вблизи и с разных ракурсов». Украинские дроны поразили нефтебазу и объекты рядом с мостом, показав уязвимость ключевой логистической артерии РФ Публикация ССС с фото и загадочными подписями вызвала волну предположений о возможном предстоящем ударе по Крымскому мосту.

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