"Тупое русское быдло скабздонило": чиновник из Изюма запеленгировал свои наушники Apple в российском Северодвинске

Во время оккупации города Изюм в Харьковской области российские оккупанты грабили заброшенные квартиры горожан. Среди лишившихся своего имущества и заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин. Так, свои наушники фирмы Apple чиновник обнаружил за 2000 км от своего дома.

Об этом он сообщил в Сети.

"Русня - это тупое, вороватое, примитивное быдло. Случайно зашел в локатор моего телефона, а там очередное доказательство вышеуказанного. Тупое российское создание, целью жизни которого является мародерство, не знало, что технологии Apple позволяют их владельцам отслеживать местонахождение своих гаджетов по всему миру. И вот мои наушники, лежавшие в шкафчике прихожей уже в зловонном северодвинске, архангельской области, россии. Тупое русское быдло скабздонило их", — написал чиновник.

Он выразил надежду, что когда-то украденные наушники отскочат вместе с головой их нового владельца.

Напомним, что в Сети появилось видео, как россияне воровали из одного из поврежденных домов бытовую технику. В частности, они выносили стиральную машину.

Ранее сообщалось о российском оккупанте из Бурятии, укравшем у украинца камеру видеонаблюдения. Поэтому жизнь бурята перестала быть частной. За ним может наблюдать не только владелец камеры, но и все желающие благодаря распространенному в соцсети видео.

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