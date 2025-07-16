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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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"Тупой российский террор": Зеленский обещает возмездие за Доброполье

В городе, в котором под ударом российской бомбы оказался обычный магазин, продолжаются спасательные работы.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина ответит на удар российской террористической армии по Доброполью в Донецкой области, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители города.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в среду, 16 июля.

«Это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в их ударах — только попытки забрать как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия — в таких подлых ударах», — подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что в городе, в котором под ударом российской бомбы оказался обычный магазин, продолжаются спасательные работы.

«Еще сейчас нет точной информации о том, сколько жертв этого удара. По состоянию на это время известно об 11 раненых и двух погибших… Все службы задействованы. Будут пытаться спасти как можно больше людей», — сказал он.

Президент подчеркнул, что на этот удар Украина «будет отвечать».

«Будем работать с партнерами ради того, чтобы принудить Россию к окончанию войны. И нашей собственной силы ради этого тоже должно становиться больше. Именно на этом сейчас сконцентрированы», — заверил он.

Напомним, глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что россияне целенаправленно ударили 500-килограммовой бомбой туда, где всегда многолюдно — по торговому центру в центре города.

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