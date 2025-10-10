"Тупой сигнал миру": в МИД отреагировали на массированный удар по энергетике Украины

Спикер МИД Георгий Тихий / © МИД Украины

В МИДе считают, что президент РФ Владимир Путин сознательно нанес мощную ракетно-дроновую атаку по критической инфраструктуре Украины именно 10 октября. Это третья годовщина первого массированного удара по украинской энергетике в 2022 году.

Об этом на брифинге сказал спикер МИД Георгий Тихий.

«Это простой, тупой, извиняюсь, сигнал от России миру, что политика агрессии и террора продолжается. И Россия за эти три года не изменила свой курс агрессии, террора и ультиматумов», — заявил он.

Московский режим продолжает отвергать любую содержательную дипломатию и мирные усилия. В этом смысле россияне хуже, подчеркнул Тихий, чем ХАМАС.

Тихий добавил, что Сибига уже сообщил иностранным коллегам о последствиях российских обстрелов. Он также поделился с ними очень четким перечнем потребностей Украины, прежде всего, энергетических, которые в результате таких обстрелов растут.

«Кроме того, мы собирали послов, иностранный корпус Украины, с которыми делились также энергетическими нашими потребностями для того, чтобы собирать помощь. И наши зарубежные дипломатические учреждения, послы Украины за границей занимаются сбором непосредственно помощи для громад, особенно прифронтовых», — отметил Тихий.

Ранее мы писали, что в Украине идет ликвидация последствий ракетно-дроновой атаки РФ на энергообъекты. По состоянию на 15.55 аварийные отключения применялись в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

После восстановительных работ энергетикам удалось частично снизить объем аварийных ограничений для некоторых потребителей на Харьковщине. Более того, абоненты Черкасской области полностью заживлены.

К сожалению, ситуация в Черниговской области усложнилась — применяются три очереди обесточений одновременно.

Жителей всех регионов Украины в очередной раз призвали потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, ночью 10 октября армия РФ массированно ударила по Украине дронами и ракетами. Враг применил 497 средств воздушного нападения: 32 ракеты и 465 дронов разных типов.

Силы ПВО уничтожили 420 воздушных целей, в том числе: 405 БпЛА типа Shahed и «Гербера», один «Кинжал», четыре «Искандер-М»/KN-23, девять «Искандер-К» и одну Х-59/69.