"Тупой сигнал миру": в МИД отреагировали на массированный удар по энергетике Украины
Путин новым ударом по энергетике направил «тупой» сигнал всему миру. Диктатор не намерен останавливать войну.
В МИДе считают, что президент РФ Владимир Путин сознательно нанес мощную ракетно-дроновую атаку по критической инфраструктуре Украины именно 10 октября. Это третья годовщина первого массированного удара по украинской энергетике в 2022 году.
Об этом на брифинге сказал спикер МИД Георгий Тихий.
«Это простой, тупой, извиняюсь, сигнал от России миру, что политика агрессии и террора продолжается. И Россия за эти три года не изменила свой курс агрессии, террора и ультиматумов», — заявил он.
Московский режим продолжает отвергать любую содержательную дипломатию и мирные усилия. В этом смысле россияне хуже, подчеркнул Тихий, чем ХАМАС.
Тихий добавил, что Сибига уже сообщил иностранным коллегам о последствиях российских обстрелов. Он также поделился с ними очень четким перечнем потребностей Украины, прежде всего, энергетических, которые в результате таких обстрелов растут.
«Кроме того, мы собирали послов, иностранный корпус Украины, с которыми делились также энергетическими нашими потребностями для того, чтобы собирать помощь. И наши зарубежные дипломатические учреждения, послы Украины за границей занимаются сбором непосредственно помощи для громад, особенно прифронтовых», — отметил Тихий.
Ранее мы писали, что в Украине идет ликвидация последствий ракетно-дроновой атаки РФ на энергообъекты. По состоянию на 15.55 аварийные отключения применялись в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
После восстановительных работ энергетикам удалось частично снизить объем аварийных ограничений для некоторых потребителей на Харьковщине. Более того, абоненты Черкасской области полностью заживлены.
К сожалению, ситуация в Черниговской области усложнилась — применяются три очереди обесточений одновременно.
Жителей всех регионов Украины в очередной раз призвали потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, ночью 10 октября армия РФ массированно ударила по Украине дронами и ракетами. Враг применил 497 средств воздушного нападения: 32 ракеты и 465 дронов разных типов.
Силы ПВО уничтожили 420 воздушных целей, в том числе: 405 БпЛА типа Shahed и «Гербера», один «Кинжал», четыре «Искандер-М»/KN-23, девять «Искандер-К» и одну Х-59/69.