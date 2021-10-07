Турция будет производить свои беспилотники Bayraktar, которые так злят Россию, в Украине

Турция будет производить свои беспилотники Bayraktar, которые так злят Россию, в Украине

По словам Дмитрия Кулебы, в Украине уже есть земельный участок, где будет построен завод.

Строительство турецких боевых беспилотников Bayraktar в Украине уже свершившийся факт. Этот проект уже состоялся. Да, был ряд препятствий на пути к его реализации, но все они устранены. Уже есть земельный участок (под Киевом — авт.), где будет построен завод.

Об этом, отвечая на вопрос ТСН.ua, сказал министр иностранных срав Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во Львове.

"Мы безусловно также обсуждали дальнейшие шаги в развитии военно-технического сотрудничества. Турция интересуется возможностями украинского Антонова. Эффективность наших самолетов была ярко доказана в ходе ликвидации недавних пожаров в Турции", — сказал глава украинского МИД.

На вопрос ТСН.ua о возможности создания совместной флотилии в Черном море для противодействия России, которая медленно превращает его в свое внутреннее озеро (в частности в рамках НАТО этот вопрос обсуждается с 2016 года), Дмитрий Кулеба ответил, что пока Украина не является членом ЕС и НАТО, Киев начал политику создания малых альянсов.

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"Есть стратегическая инициатива президента Украины, что страны НАТО плюс Украина, Грузия и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе Черноморского региона. Она проговаривается сейчас в разных столицах, в том числе с Анкарой. Украина готова на двустороннем уровне с Турцией делать дальнейшие шаги в укреплении партнерства в вопросе Черноморского безопасности. И мы эти шаги сегодня с Мевлютом проговорили. Поэтому считайте, что переговоры находятся в активной фазе. Но я считаю, что тот факт, что именно в Турции сейчас строится корвет для ВМС Украины, является лучшим свидетельством, как тесно мы уже взаимодействуем в Черном море ", — подытожил Кулеба.

Напомним, идея создания совместной военной флотилии в Черном море для противодействия агрессии России в рамках НАТО впервые была предложена в 2016 году. Однако тогда вопрос официально заблокировала Болгария, а неофициально — Франция и Германия, чтобы не раздражать Россию.

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