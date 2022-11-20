Турецкая операция против курдов и ракетный щит для Украины: главные новости ночи 20 ноября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 20 ноября 2022 года:
- В Укрэнерго обещают улучшение ситуации с электроэнергией в ближайшие дни. Читать дальше –>
- Войска НАТО не собираются воевать против России — Пентагон. Читать дальше –>
- В Украине 20 ноября будут применяться только плановые отключения электроэнергии – Укрэнерго. Читать дальше –>
- Турция объявила о начале воздушной операции против курдов. Читать дальше –>
- Украина и союзники намерены построить воздушный щит для защиты от российских ракет. Читать дальше –>
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