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Турецкая операция против курдов и ракетный щит для Украины: главные новости ночи 20 ноября

Дата публикации
Просмотры
1988
Время на прочтение
1 мин
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Турецкая операция против курдов и ракетный щит для Украины: главные новости ночи 20 ноября

Фото: armyinform.com.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи

Главные новости ночи 20 ноября 2022 года:

  • В Укрэнерго обещают улучшение ситуации с электроэнергией в ближайшие дни. Читать дальше –>
  • Войска НАТО не собираются воевать против России — Пентагон. Читать дальше –>
  • В Украине 20 ноября будут применяться только плановые отключения электроэнергии – Укрэнерго. Читать дальше –>
  • Турция объявила о начале воздушной операции против курдов. Читать дальше –>
  • Украина и союзники намерены построить воздушный щит для защиты от российских ракет. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
1988
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