Турецкие "Байракторы" укомплектуют ракетами, чтобы сбивать дроны и самолеты — гендиректор

Турецкая компания Baykar хочет оснастить свои беспилотники "Байрактары" ракетами класса "воздух-воздух", чтобы они могли сбивать не только другие дроны, но и самолеты.

Об этом заявил генеральный директор турецкой компании Халук Байрактар, пишет Daily Sabah.

"Скоро наши Bayraktar TB2 и Akıncıs будут оснащены ракетами класса "воздух-воздух" не только для поражения дронов, но и вражеских самолетов... мы проводим испытания", — сказал Халук.

На выставке SAHA Expo был подписан контракт между турецким изготовителем оружия Roketsan и Baykar на интеграцию зенитной ракеты Sungur для борьбы с беспилотниками.

"Sungur – проверенный боеприпас, особенно против движущихся целей, таких как вертолеты и беспилотники. Использование его из наших БПЛА в качестве ракеты "воздух-воздух" изменит ситуацию", — сказал на выставке генеральный директор компании Roketsan Мурат Икинчи.

Сейчас Украина пытается перехватить БПЛА-камикадзе, которые использует Россия, имея вооруженные истребители, но использование БПЛА будет для них экономически эффективным решением, пишет издание.

Интеграция таких ракет в боевые беспилотники Akıncı и Bayraktar TB2 может привести к созданию концепции недорогого воздушного патрулирования для устранения таких угроз, как боевые вертолеты и вражеские беспилотники, включая беспилотников-камикадзе, вместо использования дорогостоящих ракет "воздух-воздух".

"В любом случае нужно быть готовыми к принятию контрмер... Мы полностью поддерживаем Украину в защите ее суверенитета", — подчеркнул Халук Байрактар.

Дроны-камикадзе медленные, шумные и двигаются на небольшой высоте, что делает их "легкими целями", добавил он.

Турецкие "Байрактары" в Украине.

Украина закупила первые шесть Bayraktar в 2018 году.

В начале полномасштабного вторжения России ВСУ активно использовали турецкие беспилотники.

Ведущий и волонтер Сергей Притула в июне объявлял о сборе средств на Bayraktar для ВСУ. За трое суток украинцы собрали на четыре Bayraktar.

Впоследствии турецкая компания Baykar решила передать "Байракторы" Украине бесплатно.

Польша в июле также открыла сбор на Bayraktar для ВСУ. Турецкая компания Baykar заявила, что бы бесплатно передаст украинской армии "Байрактар", на который поляки собирали деньги.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в настоящее время поставки "Байракторов" ограничены, поэтому их использование на войне также ограничено.

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