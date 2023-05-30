Турецкий, египетский, кенийский: традиции приготовления кофе разных народов мира

Кофе – самый популярный напиток. Но немногие знают, что он появился очень давно и практически каждый народ мира имеет свои традиции заваривания вкусного кофе. Как приготовить вкусный кофе в домашних условиях – читайте в материале ТСН.ua.

Немного истории — когда начали пить кофе и откуда происходит популярный напиток

У каждого народа есть свои легенды, касающиеся происхождения кофе и первого знакомства с этим напитком. Одной из самых популярных, также общепринятой и достоверной, является история пастуха из провинции Каффа, который начал готовить ароматный напиток после того, как увидел, что его козы становились более бодрыми и оживленными, поедая листья удивительного растения. Пастух собрал листья и сделал отвар. После того, как он его выпил, то не хотел спать всю ночь.

Большинство ученых соглашаются с мнением, что кофе происходит именно из провинции Каффа. Сначала напиток здесь готовили из сырых зерен, долго настаивавших в воде. По вкусу он скорее напоминал вино. В конце концов, зерна начали поджаривать, используя во время этого процесса еще и воду. А вот горячий напиток стал популярен только спустя некоторое время.

Как варят кофе разные народы мира

Как готовят кофе разные народы мира? / Фото: Pexels

Каждое утро люди во всем мире проводят одинаковый ритуал: они просыпаются, а затем идут готовить и, наконец, смаковать чашку ароматного кофе. Единственное, что отличает народы разных стран – это традиции заваривания популярного напитка. Давайте поговорим о самых странных из них:

Турция – ароматный турецкий кофе (Türk kahvesi) готовят в специальных турках, которые называют "cerve". Используют только мелко молотые зерна, которые варят на медленном огне. Часто к турецкому кофе добавляют щепотку соли, а чтобы напиток быстрее остыл, пока он горячий бросают кубик льда. Подают кофе с кофейной гущей, которая медленно оседает на дно чашки. Финляндия — финны подают свой кофе (Kaffeost) с творожными кубиками, которые носят название "juustoleipä". Хотя такая традиция может звучать несколько странно, но такое вкусовое сочетание достаточно интересно. Среднестатистический финн выпивает в день 9 чашек кофе, поэтому наибольшую популярность в этой стране получил именно не очень крепкий напиток. Кения – кроме основных ингредиентов (вода, кофе, сахар) кенийцы добавляют к напитку местные – различные специи и острый перец. Кофе готовят здесь в турках. Австралия — австралийцы готовят напиток, сильно напоминающий лат и называют его Flat White. Чтобы приготовить его, нужно взять шот крепкого эспрессо и хорошо взбитое горячее молоко. Сочетание отличается нежным вкусом. Малайзия – самый популярный кофейный напиток (Yuanyang) можно пить как холодным, так и горячим. На три части он состоит из крепкого черного кофе и на 7 частей из национального молочного чая (смесь черного чая и молока). Египет – в этой стране кофе готовят только из двух компонентов (кофейные зерна и вода). Воду доводят до кипения, добавляют молотый кофе и в чашки вливают пену, появляющуюся на поверхности во время приготовления. Повторяют процедуру трижды. Далее переливают кофе в чашки вместе с осадком. Греция — в 1957 году представитель компании Nescafe придумал отличный напиток, ставший настоящим символом греков — Frappе. Готовят его в летнее время года, смешивая растворимый кофе, взбитое молоко и кубики льда. Мексика — традиционно мексиканцы варят ароматный кофе с палочкой корицы и подают в глиняной чашке с кусочком сахара. По мнению местных жителей, именно благодаря глине раскрывается весь вкус кофейных зерен. Италия – если говорить о настоящем итальянском эспрессо, то к нему обязательно добавляют кусочек лимона. Итальянцы уверены, что цитрусовый фрукт помогает раскрыть сладкие нотки кофе. Саудовская Аравия – как и в других арабских странах здесь в кофе добавляют целую гамму различных специй (от кардамона до имбиря и шафрана). А чтобы терпкий вкус напитка немного смягчился, подают его с сушеными финиками.

Интересные факты о кофе, о которых вы могли не знать

Интересные факты о кофе / Фото: Pexels

Больше кофе пьют скандинавские народы — именно в скандинавских странах, по данным Международной организации кофе, чаще всего пьют этот энергетический напиток (лидирует Финляндия — в среднем здесь выпивают около 12 кг кофе ежегодно).

Самый дорогой в мире кофе добывают из стула — полкилограмма зерен кофе копы лювак, которые проходят через пищеварительную систему небольшого животного (азиатская пальмовая циветта) и ферментируются там, может стоить около 700 долларов. Еще один ценный кофе "Black Ivory" стоит в США 85 долларов за 35 грамм. Зерна для напитка собираются вручную из стула таиландских слонов.

Кофе на самом деле является вишней — зерна, из которых и производят кофе, являются обжаренными семенами кофейной вишни.

Кофе люди часто едят, даже не догадываясь об этом – многие производители используют остатки кофейных ягод, чтобы приготовить муку. Из него потом готовят пирожные, шоколад, соусы, хлеб и добавляют в энергетические батончики.

Существует всего два вида кофе – арабика (оригинальные кофейные зерна, которые открыли в Эфиопии) и робуста (имеет большее содержание кофеина и более горький вкус).

Первоначально кофе был вином — его первое название (qahwahу) произошло от названия вина в Йемене, где в XV веке начали выращивать это растение.

Как приготовить кофе в домашних условиях: интересный рецепт кофе по-бедуински

Как приготовить кофе по-бедуински в домашних условиях? / Фото: Pexels

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

20 г молотого кофе светлого обжаривания (можно использовать любой качественный натуральный кофе);

200 мл очищенной воды;

3-4 г молотого кардамона.

Кофе и кардамон тщательно перемешайте, мелко измельчите, но чтобы получилась не пыль (лучше использовать ручную мельницу). Пересыпьте смесь в турку, добавьте воду. Возьмите сковороду и насыпьте на дно песка, так чтобы турку можно было на 2-2,5 см погрузить в него, поставьте на слабый огонь. Со временем песок будет нагреваться, поэтому через пару часов турку нужно вытащить из него и поставить сверху. Так можно замедлить выкипание воды.

Напиток готовится около 8-10 часов. Если вы видите, что через 8 часов жидкость все еще не маслянистая, нужно продолжать приготовление.

Кофе по-бедуински очень крепкий, поэтому его не рекомендовано употреблять людям пожилого возраста, детям, беременным и тем, кто страдает нарушением работы сердечно-сосудистой системы.

В пустыне бедуины "томят" турки с кофе в раскаленном на солнце песке до 10 часов. А первым напиток всегда хозяин. Этим он показывает гостям, что в кофе нет ядовитых веществ.

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