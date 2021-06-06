Турецкое судно, которое село на мель на украинской реке, сняли и доставляют в Херсон

Сейчас его тянут в порт, где водолазы осмотрят днище.

Сухогруз Harun Konan под флагом Турции, что сел на мель на реке Рвач (правый рукав Днепра), был снять и теперь должны проверить, дойдет ли он домой.

О событии сообщает паблик "Портовик".

По имеющейся информации, причиной аварии стали технические неисправности с электрооборудованием на судне.

"Сухогруз вышел из порта Херсон 31 мая и направлялся в порт Немрут-Бей (Турция). Судно перевозило 3 тыс. тонн пшеничных отрубей. Грузоотправитель — компания Invest Agro Trade", — отмечается в сообщении.

Сейчас сухогруз удалось снять с мели, его тянут в порт Херсона, где водолазы осмотрят днище судна на наличие повреждений.

Напомним, что в апреле с мели сняли контейнеровоз, который на несколько дней перегородил Суэцкий канал. Тогда последствия ощутили во всем мире, в частности ситуация ударила и по карманам украинцев.

Новости мира: египетские спасатели сняли с мели контейнеровоз в Суэцком канале

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