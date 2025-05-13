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Как известно, в субботу, 10 мая, во время визита лидеров Британии, Франции, Германии и Польши в Киев на саммит «коалиции решительных» (такое название получило объединение стран, которые могут направить свои контингенты в Украину в случае установления режима прекращения огня — Ред.), Владимир Зеленский заявил о договоренности без соглашения огня с 12 мая минимум на 30 дней.

«Прекращение огня должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше. Обеспечить мониторинг прекращения огня вполне возможно в координации с США. Это действительно реалистично. Мы вместе требуем этого от России, мы знаем, что нас поддерживают в этом США», — сказал тогда украинский президент.

В случае отказа, как заметил польский премьер Дональд Туск, Россию будет ожидать волна новых санкций. А французский президент Эммануэль Макрон добавил, что новые санкции также будут применены в случае нарушения Москвой режима прекращения огня. Европейские лидеры и украинское руководство сообщили, что эта позиция согласована с США. То есть лично с Дональдом Трампом. Ведь в субботу, 10 мая, соцсети облетели фотографии, как Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц и Туск, сидя в ОПУ за одним столом, общаются с Трампом по телефону. Тогда в Вашингтоне было примерно 4 утра. Это привело к серии шуток пользователей, которые приписывали европейским лидерам фразу в адрес Трампа: «Спишь, Дональд?».

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Однако официально в эти дни, кроме комментариев по поводу необходимости установления безусловного прекращения огня, согласия США на усиление санкций против России не было. Напротив, Вашингтон снова грозится выйти из процесса, если Киев и Москва скоро не согласятся на прямые переговоры. Владимир Зеленский уже заявил, что ждет Путина в Турции в четверг, 15 мая. Кремль молчит уже вторые сутки подряд.

Приедет ли Путин на переговоры с Зеленским в Турцию и согласится ли на безусловное прекращение огня на 30 дней? И что будут делать США и ЕС в случае отказа? Читайте на сайте ТСН.ua.

Путин не согласился на перемирие: как Трамп снова пошел на уступки

После встречи «коалиции решительных» в субботу, 10 мая, в Киеве, казалось, что, по крайней мере, наши европейские союзники проснулись и начали говорить с Россией с позиции силы, призвав Путина к установлению безусловного режима прекращения огня уже с понедельника, 12 мая. Кремль при этом всячески пытался перевести внимание на другие вопросы, придумав, например, фейк о том, что Макрон вроде бы вез с собой поездом в Киев пакет с кокаином. Российские федеральные каналы показали вроде бы соответствующий фрагмент видео, указывая на скомканный белый предмет, который Макрон убирал со стола. Однако даже невооруженным глазом заметно, что это салфетка, на что и указала пресс-служба Макрона.

Параллельно с этим после визита европейских лидеров в Киев уже в ночь на воскресенье, 11 мая, российские Telegram-каналы начали анонсировать срочное важное обращение Путина. И действительно, поздно ночью глава Кремля предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле в четверг, 15 мая. Но не лично и без установления безусловного режима прекращения огня, а при условии, что встреча станет продолжением так называемых стамбульских переговоров весны 2022 года. Тогда как уже в 2024 году стало известно западным СМИ, Россия требовала: отказа Украины от вступления в НАТО (при этом относительно членства Украины в ЕС Москва вроде бы не возражала); сокращение численности украинской армии; расширение использования русского языка; и сохранение оккупированного украинского Крыма и Донбасса под контролем России

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Конечно, и весной 2022 года (а тогда так называемые стамбульские переговоры имели место, когда российские войска еще стояли под Киевом), и сейчас Путина не интересуют никакие договоренности с Украиной. администрации Трампа доступ к российским ресурсам и эфемерные многомиллиардные доходы, которые Москва «скармливает» спецпредставителю Трампа Стиву Виткоффу.

На «щедрое» предложение Путина возобновить прерванные якобы Украиной весной 2022 года стамбульские переговоры Владимир Зеленский ответил в воскресенье, 11 мая:

«Мы ждем с завтрашнего дня (с понедельника, 12 мая — Ред.) прекращения огня — полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут».

Это заявление украинского президента прозвучало сразу после призыва Трампа согласиться на предложение Путина по поводу прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в четверг, 15 мая, даже несмотря на то, что Москва игнорирует требование установить безусловный режим прекращения огня с понедельника, 12 мая.

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«Президент России Путин не хочет соглашения о перемирии с Украиной… Начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным… По меньшей мере, они смогут выяснить, возможно соглашение или нет, а если нет, то европейские лидеры и США будут понимать, какая ситуация, и смогут действовать соответственно», — доложил Трамп в своей соц.

Ультиматум не сработал: почему Запад не торопится с санкциями

Как видим, президент Трамп в своем воскресном сообщении не упомянул об обязательности установления режима прекращения огня перед началом каких-либо переговоров. Не говоря уже о дополнительных санкциях против России. И это несмотря на то, что накануне спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог заявлял, что «всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения самой большой и продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны».

Неофициально украинские дипломаты уже давно подчеркивают, что администрация Трампа избрала роль своеобразного нейтрального посредника, не желая становиться ни на сторону России, ни на сторону Украины в этой войне. Однако то, что мы наблюдаем уже четвертый месяц подряд. Путина и России по международной изоляции. И Трамп сделал это собственными руками.

Уже в понедельник, 12 мая, Париж и Берлин в унисон предупредили Кремль, что «часы тикают» и у Кремля есть время до конца дня: либо согласиться на безусловное прекращение огня, либо начнется подготовка к введению более жестких санкций против банковского и российского энергетического секторов. Однако дедлайн прошел, Путин согласия не дал, а ЕС так и не начал процедуру введения новых санкций. Американские и европейские СМИ написали, что Вашингтон и ЕС координируют вопросы введения новых санкций против России и, как и Вашингтон, европейские лидеры решили подождать результатов возможной встречи украинского президента и главы Кремля в Турции. Москва так публично и не ответила, поедет ли Путин в Стамбул. Но, если согласится, то лично в Турцию приедет и Трамп.

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Похоже, что лично Трамп и некоторые из его команды, как-то Виткофф и другие, продолжают наивно считать, что личные встречи могут изменить мнение Путина и он, например, согласится хотя бы на 30-дневное прекращение огня. Именно поэтому после консультаций с США, ЕС и отсрочил объявление о введении дополнительных санкций против России, на которые США, кстати, публично согласия не давали. Даже во вторник, 13 мая, в преддверии начала неофициальной министерской встречи стран-членов НАТО в Анталии 14-15 мая, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер уклонился от ответа на вопрос ТСН.ua, введут ли Соединенные Штаты новые санкции против России, если Путин не прекратит огонь на 30 дней.

«Очевидно, что, наконец, нам придется оценивать обязательства президента Путина относительно долгосрочного прекращения огня по его действиям, а не словам. Мы должны прийти на стол переговоров, чтобы прекратить эту войну. Президент Трамп выражал свое разочарование Россией. Ранее он был разочарован Украиной. Но мы как никогда близко подошли к окончанию войны и прекращению боевых действий», — сказал Мэтью Витакер.

В четверг, 15 мая, Владимир Зеленский встретится с Реджепом Эрдоганом в Анкаре. По словам украинского президента, Трамп еще не сообщил, состоится ли его визит в Турцию.

«Неприезд Путина, снова игры — это финальная точка его демонстрации, что они не готовы к окончанию войны, а значит, что все трезвые и четкие обещания США, Европы, лидеров других стран должны быть выполнены. Иначе вы не принудите Россию к шагам, к тому или иному формату деэскалации. Значит, будут санкции», — добавил президент Зеленский.

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Судя по комментариям российской стороны, они собираются отправить свою делегацию в Турцию. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков повторил шизофрению Кремля, что «необходимо обеспечить признание реалий на земле, включая присоединение новых территорий к составу России». Но в Офисе президента Украины уже отмечали, что Зеленский готов встретиться только с Путиным. Так, к кому едут россияне? Возможно встретиться с турецкой и делегацией США? Ведь американские СМИ уже сообщили, что в Стамбул приедут Виткофф и Келлог.

Дата публикации 16:32, 13.05.25 Количество просмотров 6 Зеленский летит на переговоры, Путин молчит, Трамп - 50 на 50!