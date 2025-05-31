Турист травмировался и застрял в горах Польши: как украинская ГСЧС спасла мужчину

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Во время восхождения на гору Галич в Польше турист травмировал ногу, но его телефон неожиданно подключился к украинской сети. В результате звонок о помощи поступил не к польским, а к украинским спасателям.

Об этом сообщила ГСЧС Украины

Вызов обработали операторы ГСЧС Львовщины. Установив координаты потерпевшего, украинская сторона организовала связь с польскими коллегами. К операции также присоединились горные проводники из ассоциации «Ровинь», которые помогли уточнить местонахождение мужчины.

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Польская спасательная группа GOPR нашла пострадавшего, оказала домедицинскую помощь и эвакуировала в безопасное место, где его передали медикам.

«Эта история — о совместной ответственности, о силе единства в чрезвычайных ситуациях. О том, как важно слышать друг друга, даже когда между нами — государственные границы. И, самое главное, — о том, что человеческая жизнь всегда должна быть на первом месте», — отметили в ГСЧС.

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