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- Украина
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Турист травмировался и застрял в горах Польши: как украинская ГСЧС спасла мужчину
Турист на горе Галич нуждался в помощи, но его телефон подключился к украинской сети.
Во время восхождения на гору Галич в Польше турист травмировал ногу, но его телефон неожиданно подключился к украинской сети. В результате звонок о помощи поступил не к польским, а к украинским спасателям.
Об этом сообщила ГСЧС Украины
Вызов обработали операторы ГСЧС Львовщины. Установив координаты потерпевшего, украинская сторона организовала связь с польскими коллегами. К операции также присоединились горные проводники из ассоциации «Ровинь», которые помогли уточнить местонахождение мужчины.
Польская спасательная группа GOPR нашла пострадавшего, оказала домедицинскую помощь и эвакуировала в безопасное место, где его передали медикам.
«Эта история — о совместной ответственности, о силе единства в чрезвычайных ситуациях. О том, как важно слышать друг друга, даже когда между нами — государственные границы. И, самое главное, — о том, что человеческая жизнь всегда должна быть на первом месте», — отметили в ГСЧС.
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