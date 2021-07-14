Туристам предложили "вид на море" из подвала: в Одессе разгорелся скандал из-за фейковой квартиры

Отдыхающие арендовали двухэтажную квартиру, в которой второй этаж оказался подвалом.
В Одессе туристы заселились в "двухэтажную" квартиру, в которой второй этаж оказался... подвальным помещением с видом на "море".
Видео жилья недовольны отдыхающие опубликовали в социальной сети.
Туристы сначала заселились в квартиру, которая якобы должна была быть двухэтажной с видом на море. Однако когда люди зашли в помещение, два этажа превратились в один. При этом время в жилище было подвальное помещение, которое, по всей видимости, арендодатели и представляли клиентам как "второй этаж".
Примечательно, что "вид на море" оказался отнюдь не классическим. Вместо морского берега туристам на окно наклеили пленку с изображением пляжа.
Пользователи Сети с юмором отнеслись к инциденту.
- Вид на настоящее море из подвала будет, если поднять перископ.
- Никто не говорил, что второй этаж будет сверху.
- И что не так? Потолка-то два.
Напомним, что в Одессе неравнодушный мужчина спас от жары птичку: он поливал пернатого водой и обмахивал.