Туристическая газовая плита: как безопасно пользоваться, как сэкономить газ

Во время веерных отключений света украинцы начали массово покупать портативные газовые плитки и горелки. Как пользоваться автономными газовыми плитками и, самое главное, какие меры безопасности соблюдать, читайте в статье ТСН.ua.

Из-за отключения электроэнергии украинцы, особенно жители домов, где стоят электрические плиты, чтобы приготовить еду, начали использовать туристические газовые плитки, спрос на которые вырос в десятки раз. Но все такие плиты подключаются к баллону с взрывоопасным газом, поэтому важно знать правила обращения с газовыми плитками и строго соблюдать правила безопасности.

Портативная газовая плита состоит из конфорки, на которой готовится еда, корпуса плиты, регулятора силы пламени, пьезоэлемента для зажигания, паза для установки газового баллона и самого газового баллона. Последний элемент газовой плиты – взрывоопасный элемент, требующий от пользователя знания, как с ним обращаться. Существует ряд правил, которые помогут безопасно использовать портативные газовые плиты с минимумом расхода газа.

Внимательно читайте инструкцию к вашей портативной плите

Хотя туристические газовые плиты просты в эксплуатации, вам нужно знать специфику именно вашего прибора. Поэтому внимательно изучайте функционал модели и правила обращения с ней еще до начала эксплуатации. Это важно делать, если вы планируете использовать плиту как на улице, так и внутри помещения.

Храните плиту и газовые баллоны в безопасном месте

Берегите устройство от попадания на него дождя, действия прямых солнечных лучей, сильного ветра. Храните прибор как можно дальше от детей и следите за взрослыми детьми, если все же разрешили им пользоваться плитой.

Баллоны также нуждаются в соблюдении условий хранения – их нельзя складывать у открытого пламени, оголенных проводов, обогревателей, на открытом воздухе, во влажном месте или на солнце. Не допускайте перемещения баллонов из холодного помещения в теплое – это может привести к расширению газа и привести к взрыву.

Правильно установите плиту

Перед установкой убедитесь, что со всех элементов устройства снята упаковка. Это может быть прозрачная плёнка, которую легко не заметить. Устанавливайте плиту на ровной горизонтальной поверхности. При этом убедитесь что расстояние от туристической плиты до ближайшего легковоспламеняющегося материала (деревья, ткани, топлива и прочего) или источника пламени не менее нескольких метров. Включать плиту можно только в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Категорически запрещено включать прибор в душном помещении или внутри транспортного средства.

Используйте баллоны с изобутаном

В газовых баллонах используют пропан, бутан или изобутан. Среди этих газов последний наиболее безопасен и горит даже при низких температурах.

Портативная газовая плита

Перед использованием согревайте баллон с газом

Перед тем как подсоединить баллон к плите, нагрейте его, укутав в одеяло. Так вы доведете баллон до требуемой температуры и плите не придется его прогревать, тратя лишний газ.

Не забывайте проветривать помещение

Хотя газовую плиту и не стоит ставить на сквозняке, ведь ее эффективность в таком случае снижается, обязательно нужно проветривать помещение, в котором вы готовите. В противном случае существует угроза отравления угарным газом, выделяемым при работе туристической газовой плиты.

Доводите воду до 80°

Необязательно доводить воду до кипения, тратя газ. Для нагрева воды до 100° расходуется большое количество энергии, хотя для приготовления пищи в большинстве случаев достаточно довести воду до температуры в 80°. Таким образом, можно варить каши и полуфабрикаты, заваривать чай. Исключением этого правила является мясо, которое необходимо проварить в кипяченой воде, чтобы убить болезнетворные бактерии. Также следует кипятить воду, если вы не уверены в ее качестве и хотите ее обеззаразить.

Оставляйте еду настояться после приготовления

Для того чтобы большинство пищи, которую вы готовите, было пригодно к употреблению, достаточно приготовить ее примерно на 80%. Когда еда приготовилась где-то на 8/10, выключайте газ, накрывайте крышкой посуду и закутывайте ее в полотенце, так еда быстрее дойдет и вы сэкономите топливо. Хорошей идеей будет замочить крупу на ночь – так она сварится еще быстрее.

Не готовьте на большом огне

Чтобы не тратить газ впустую, следите, чтобы посуда прогревалась равномерно. Для этого убавьте пламя горелки, чтобы оно не выходило за края кастрюли или сковороды на которой вы готовите. Очень большую посуду для приготовления на такой плите все равно лучше не использовать – это может привести к перегреву туристической плиты.

Не паникуйте в случае неисправности

Если вы заметили, что плита работает ненадлежащим образом, пламя не воспламеняется или есть неисправности в баллоне – не паникуйте. Спокойно поворачивайте кран регулятора пламени по часовой стрелке. Так вы выключите прибор и сможете не торопясь разобраться по причине неисправности. Но помните, что использовать неисправную плиту ни в коем случае нельзя.

Не забывайте выключать прибор

После завершения работы с плитой выключите газ ручкой регулировки до отметки «Выкл.» или "OFF". В любом случае не оставляйте прибор без присмотра, например, включенным перед сном.

Не используйте газ в баллоне до последней капли

Следите за уровнем газа в баллоне и замечайте, когда он вот-вот закончится. Как только вы поняли, что топлива в баллоне осталось крайне мало – не жалейте и меняйте баллон на новый. В противном случае возникнет опасная ситуация, когда баллон может просто взорваться. Заметить низкое количество газа в баллоне не трудно – пламя начинает затухать или вообще не воспламеняется.

Держите плиту в чистоте

Если жидкость на плите закипела и вылилась из посуды – выключите прибор и протрите рабочую поверхность, на которую установлена портативная плита. Если в устройство попал жир, обязательно помойте его с мылом или средством для мытья посуды.

Не бросайте баллоны для газа в пламя

В любом случае нельзя выбрасывать отработанные баллоны в костер или печь, ведь в таких баллонах все еще остается газ, что может взорваться под воздействием высокой температуры. Утилизировать баллоны из-под газа необходимо согласно правилам, указанным на этикетке и только лицензированным предприятиям: некоторым продавцам баллонов, в пунктах приема металлолома и в мусороперерабатывающие компании.

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