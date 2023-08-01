Туристические услуги за $3,5 тыс.: в Одесской области разоблачили канал переправки уклонистов за границу

Так называемое "туристическое агентство" помогало уклонистам бежать за границу.

В Одесской области группа лиц незаконно переправляла за границу уклонистов по поддельным документам.

Об этом сообщает Госпогранслужба

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Как выяснилось, трое жителей Одесщины создали так называемое "туристическое агентство". Своих "клиентов" находили как через закрытый телеграмм-канал, так и через знакомых. Ценовая политика побега заграницу составляла 3 500 долларов США.

У злоумышленников провели обыски. По результатам изъяты доказательства (документацию, офисное оборудование, телефоны, банковские карточки). Кроме того, были обнаружены еще и психотропные вещества, запрещенные для свободного обращения – амфетамин и каннабис.

Изъятые наркотики

Трем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу) и избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, дельцам придется отвечать и за хранение наркотиков.

Побег по поддельным документам стоил 3 500 долларов США

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области экс-глава военкомата отправлял уклонистов за границу.

В Харькове задержали руководителей благотворительных фондов, которые нелегально организовывали побег военнообязанных за границу в качестве "волонтеров".

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