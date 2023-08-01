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Туристические услуги за $3,5 тыс.: в Одесской области разоблачили канал переправки уклонистов за границу

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Туристические услуги за $3,5 тыс.: в Одесской области разоблачили канал переправки уклонистов за границу

Злоумышленники из Одесщины оказывали "туристические услуги" военнообязанным / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Так называемое "туристическое агентство" помогало уклонистам бежать за границу.

В Одесской области группа лиц незаконно переправляла за границу уклонистов по поддельным документам.

Об этом сообщает Госпогранслужба

Как выяснилось, трое жителей Одесщины создали так называемое "туристическое агентство". Своих "клиентов" находили как через закрытый телеграмм-канал, так и через знакомых. Ценовая политика побега заграницу составляла 3 500 долларов США.

У злоумышленников провели обыски. По результатам изъяты доказательства (документацию, офисное оборудование, телефоны, банковские карточки). Кроме того, были обнаружены еще и психотропные вещества, запрещенные для свободного обращения – амфетамин и каннабис.

Изъятые наркотики / ©
Изъятые наркотики

Трем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу) и избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, дельцам придется отвечать и за хранение наркотиков.

Побег по поддельным документам стоил 3 500 долларов США / ©
Побег по поддельным документам стоил 3 500 долларов США

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области экс-глава военкомата отправлял уклонистов за границу.

В Харькове задержали руководителей благотворительных фондов, которые нелегально организовывали побег военнообязанных за границу в качестве "волонтеров".

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Дата публикации
Просмотры
469
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