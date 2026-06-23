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Туристический автобус перевернулся с 54 пассажирами в Хмельницкой области: что известно о последствиях ДТП (фото)
Перевернулся туристический автобус, который следовал из Киева в Болгарию. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса, следовавшего по маршруту «Киев-Бургас (Болгария)». В салоне транспортного средства находились 54 пассажира и сменный водитель.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
Авария произошла 23 июня около 16:40 на автодороге Н-03 вблизи села Шатава Маковской громады Каменец-Подольского района.
По предварительной информации полиции Хмельницкой области, 46-летний водитель автобуса не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.
Правоохранители и спасатели работают на месте происшествия. Количество пострадавших устанавливается.
Полиция решает вопрос относительно открытия уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
Причины ДТП устанавливаются.
Напомним, во Львовской области владелец проката дал 17-летней девушке неисправный квадроцикл без тормозов. Она погибла, а в ходе экспертизы полицейские установили ряд грубых нарушений.