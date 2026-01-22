Туристический газовый баллон может взорваться: эксперт предостерег украинцев от опасной ошибки

© Фото из открытых источников

В Украине эксперты по безопасности предостерегают граждан от повторной заправки газовых туристических баллонов. Это может привести к взрыву.

Об этом в эфире "КИЕВ24" предупредил эксперт по безопасности Денис Михальченко.

В чем опасность

Небольшие туристические газовые баллоны, часто используемые во время походов или в быту как альтернативный источник тепла, не предназначены для повторной заправки. Игнорирование этого правила создает серьезную угрозу жизни. По его словам эксперта, конструкция таких баллонов не рассчитана на повторное использование.

«Маленький туристический газовый баллон может взорваться из-за того, что его заправили повторно. Они не рассчитаны на повторную заправку вообще. Использовали, закончился, выбросили, купили новый», - подчеркнул эксперт.

Не менее опасно, по словам специалиста, использование больших бытовых газовых баллонов в квартирах. Основная угроза – отравление угарным газом из-за отсутствия надлежащей вентиляции.

«Вентиляция в квартирах рассчитана только на проживающих там людей, а не на использование газовых баллонов», — пояснил Михальченко.

Также эксперт обратил внимание на критически важную дистанцию между газовым баллоном и приборами. От печки баллон должен быть не ближе 1,5–2 метров. Если же в помещении есть другие источники тепла – например, газовая плитка или масляный обогреватель – безопасное расстояние возрастает до пяти метров.

Несоблюдение этих правил может привести к пожарам, взрывам и трагическим последствиям, поэтому эксперты призывают не экспериментировать с газовым оборудованием в быту.

Как известно, тема безопасности при использовании газа особенно актуальна на фоне недавних инцидентов.

В частности, ужасный случай произошел в Черкасской области. Дом полностью сгорел, а люди пострадали и были госпитализированы в больницу.

Ранее ТСН.ua сообщал о взрывах газовых баллонов в жилых домах, которые приводили к разрушению квартир и травмированию людей. Также эксперты неоднократно отмечали, что использование альтернативных источников тепла в домах без надлежащей вентиляции значительно повышает риск отравления угарным газом.