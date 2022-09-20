Туристов из Киева неожиданно застал снег в Карпатах: замерзшую пару спасало ГСЧС (фото)

В горах спасатели оказывали помощь туристам, которые из-за непогоды оказались в сложных условиях и не могли двигаться дальше.

Парень с девушкой пошли на горы, где из-за сложных погодных условий не могли самостоятельно продолжить движение. Киевляне нуждались в помощи спасателей.

Об этом сообщают спасатели.

К спасателям 19 сентября обратился 22-летний турист. Житель Киева сообщил, что он вместе девушкой, 2002 г.р., движется по Черногорскому хребту от озера Бребенескул Закарпатской области в направлении горы Дземброня (на границе Закарпатской и Ивано-Франковской области), но они не могут самостоятельно продолжить движение в связи с сильным ветром, ограниченной видимостью, низкой температурой.

Туристы осуществляли проход по Черногорскому хребту от урочища Заросляк до села Дземброня, через г. Шпицы, озеро Несамовитое, озеро Бербенескул, г. Гутин Томнатик, г. Менчул.

"Для оказания помощи туристам сразу было привлечено поисково-спасательное отделение Явирник, базирующееся на горе Пип Иван и сообщено Оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Закарпатской области для привлечения Раховских горных спасателей для оказания помощи по проведению поисково-спасательных работ", — говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили пострадавших, их согрели и провели к озеру Бребенескул Закарпатской области, где встретились с закарпатскими спасателями. В последствии пострадавших на снегоболотоходе сопровождали к автомобилю скорой медицинской помощи.

В селе Богдан Закарпатской области спасатели передали пострадавшим медикам. От дальнейшей госпитализации туристы отказались.

Напомним, в Карпатах на одной из самых высоких вершин намело немало снега. Видимость в горах ограничена, а в снегу местами выше колена.

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