Туристов предупредили об оползнях снега на горные дороги в Карпатах: когда и где будет наиболее опасно (фото, видео)

Туристов предупредили об оползнях снега на горные дороги в Карпатах: когда и где будет наиболее опасно (фото, видео)

В горах угроза схождения лавин и плохая видимость.

В Карпатах на одной из самых высоких вершин, горе Поп Иван Черногорский, 7 февраля намело много снега, ударил мороз. В горах существует угроза схождения лавин.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, а также сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, 7-8 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидаются снегопады и метели. В ГСЧС предупредили о значительной снеголавинной опасности (3 уровень). Аналогичная ситуация ожидается 8 февраля в горах Черновицкой области.

Кроме того, в горных районах возможны оползни снега на дороги.

Туристов, собирающихся в горы, просят учитывать погодные условия. Спасатели шутя предупредили, что им еще предстоит откопаться, прежде чем они смогут прийти на помощь, и показали видео с поста на горе Поп Иван Черногорский.

На утро 7 февраля на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -8°С. В горах облачно с прояснениями, до 20-30 м. Ветер юго-западный, западный с порывами 13-15 м/с.

Напомним, в Карпатах на подъемнике застряли взрослые и ребенок.