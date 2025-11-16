Туристы из Киева потерялись после покорения Говерлы: что известно

На Говерле заблудились туристы из Киева

Реклама

На Ивано-Франковщине двое туристов из Киева заблудились во время спуска с горы Говерла. К их розыску на Ивано-Франковщине привлекли горных спасателей

Об этом сообщили в ГСЧС.

В беду попали 23-летний мужчина и его на год младшая подруга.

Реклама

Во время спуска с горы столичные туристы потеряли ориентир из-за резкого ухудшения погодных условий.

Спасатели поддерживали связь с заблудившимися туристами и, несмотря на темное время суток, холод и переменчивую погоду в высокогорье, быстро нашли их и обеспечили безопасное сопровождение.

В ГСЧС напомнили, что в горах погода может меняться ежеминутно.

«В темное время суток отправляться на маршруты крайне опасно, ведь риск заблудиться или травмироваться значительно возрастает», — отметили спасатели.

Реклама

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также призвали туристов установить мобильное приложение «Спасение в горах», которое позволяет быстро передать Службе спасения ваши координаты в случае чрезвычайной ситуации и получить полезные советы по безопасности.

Напомним, ранее в Карпатах удалось заснять необычное и красивое явление, известное как Брокенский призрак.