Туристы из Киева потерялись после покорения Говерлы: что известно
Во время спуска с горы столичные туристы потеряли ориентир из-за резкого ухудшения погодных условий.
На Ивано-Франковщине двое туристов из Киева заблудились во время спуска с горы Говерла. К их розыску на Ивано-Франковщине привлекли горных спасателей
Об этом сообщили в ГСЧС.
В беду попали 23-летний мужчина и его на год младшая подруга.
Во время спуска с горы столичные туристы потеряли ориентир из-за резкого ухудшения погодных условий.
Спасатели поддерживали связь с заблудившимися туристами и, несмотря на темное время суток, холод и переменчивую погоду в высокогорье, быстро нашли их и обеспечили безопасное сопровождение.
В ГСЧС напомнили, что в горах погода может меняться ежеминутно.
«В темное время суток отправляться на маршруты крайне опасно, ведь риск заблудиться или травмироваться значительно возрастает», — отметили спасатели.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также призвали туристов установить мобильное приложение «Спасение в горах», которое позволяет быстро передать Службе спасения ваши координаты в случае чрезвычайной ситуации и получить полезные советы по безопасности.
