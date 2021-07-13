Туристы из Николаева устроили погром в отеле области и сбежали, протаранив ворота

Туристы из Николаева устроили погром в отеле области и сбежали, протаранив ворота

Полиция разыскивает дебоширов.

На Николаевщине ищут туристов, которые разгромили номер в одном из отелей Коблево. А впоследствии - на собственном авто протаранили ворота базы отдыха и скрылись.

Об этом говорится в ТСН.12.00

Видео последствий погрома и веселого отдыха в Сеть выложила владелица отеля. На нем видно: в номере разбиты двери и насыпано мусора. В Сети женщина написала: отдыхающие вели себя нагло, ругались с персоналом, а когда администратор вызвал полицию, заскочили в авто и протаранили ворота.

Сейчас правоохранители устанавливают, что повлекло инцидент и разыскивают дебоширов. Известно, что они приехали на отдых из Николаева.

Новости Украины: в Коблевому туристы сначала разгромили номер, а затем протаранили ворота отеля

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