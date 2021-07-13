Туристы из Николаева устроили погром в отеле области и сбежали, протаранив ворота

Полиция разыскивает дебоширов.
На Николаевщине ищут туристов, которые разгромили номер в одном из отелей Коблево. А впоследствии - на собственном авто протаранили ворота базы отдыха и скрылись.
Об этом говорится в ТСН.12.00
Видео последствий погрома и веселого отдыха в Сеть выложила владелица отеля. На нем видно: в номере разбиты двери и насыпано мусора. В Сети женщина написала: отдыхающие вели себя нагло, ругались с персоналом, а когда администратор вызвал полицию, заскочили в авто и протаранили ворота.
Сейчас правоохранители устанавливают, что повлекло инцидент и разыскивают дебоширов. Известно, что они приехали на отдых из Николаева.