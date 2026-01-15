- Дата публикации
-
- Украина
- 219
- 1 мин
"Турпакет" от ТЦК: сержанты возили уклонистов к границе на служебном авто
Сержанты военкомата возили уклонистов к границе с Румынией на бусике ТЦК.
В Ивано-Франковской области двое сержантов ТЦК организовали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию.
Об этом передает пресс-служба ГБР.
Военнослужащие ТЦК через посредников подыскивали мужчин, которые стремились избежать мобилизации и незаконно уехать из Украины. В одном из эпизодов, за 8 тысяч долларов США, они обещали лично доставить 44-летнего уклониста к границе с Румынией служебным автомобилем.
Фигуранты обеспечивали беспрепятственный проезд через блокпосты. Во время поездки они инструктировали мужчину по маршруту передвижения, поведения в пути, ответов на блокпостах и дальнейших действий. После беспрепятственного проезда через блокпосты мужчина, одетый в термокостюм и в темное время суток, должен был самостоятельно пересечь реку Прут.
Злоумышленники действовали не менее с сентября 2025 года. Сержанты ТЦК успели переправить за границу более десяти человек.
Досудебное расследование продолжается. Также проверяется возможная причастность к схеме других должностных лиц. Злоумышленники задержаны. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной группой лиц по корыстным мотивам. ТЦКшникам грозит лишение свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
