Турция может помочь: Зеленский раскрыл возможное участие Анкары в гарантиях безопасности
Президент Украины заявил, что формат помощи зависит от возможностей партнеров. Некоторые страны готовы действовать только в определенных областях.
Украина получает поддержку от партнеров в разных форматах — военном, финансовом и разведывательном.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Киеве.
«Пока рано говорить обо всех странах»
По словам главы государства, каждая страна имеет свои возможности и ограничения:
«Есть разные страны с разными объемами помощи, с разными возможностями. И пока рано говорить, кто может дать своих военных, кто разведку, кто присутствует в море, кто в небе, а кто готов финансировать», — отметил президент.
Он добавил, что некоторые государства не могут быть привлечены непосредственно из-за внутренних законов, но готовы поддержать Украину финансово.
Роль Турции в море
Зеленский отметил готовность Турции помочь с безопасностью в море:
«Наши коллеги из Турции заявили, что хотят быть частью гарантий безопасности для Украины по части моря. Мы профессиональные, мы знаем, как помочь в Черном море, присутствие наше там будет полным», — привел слова турецкой стороны президент.
После чего будет окончательно сформирован формат международной помощи
Зеленский подчеркнул, что окончательный формат международной поддержки будет сформирован после того, как будет согласована соответствующая инфраструктура:
«Пока рано говорить обо всех странах, надо, чтобы инфраструктура была выписана, а потом мы будем понимать, кто чем и как может помочь,» — резюмировал он.
Напомним, по словам Зеленского, гарантии безопасности Украины должны быть такими, как 5 статья НАТО.
По словам президента, сейчас переговоры проходят на уровне советников по вопросам безопасности, представителей военных структур и дипломатов.
Он подчеркнул, что гарантии безопасности напрямую связаны с финансированием Вооруженных сил Украины.
«Это должны быть гарантии типа пятой статьи НАТО, то есть действительно действенные механизмы безопасности. Именно к такому результату мы должны прийти», — отметил Зеленский.
Также глава государства отметил, что россияне делают все, чтобы переговоры о мире в Украине не состоялись.
Владимир Зеленский назвал свой запланированный на 18 августа визит в Вашингтон «исторически важным». По его словам, во время встреч говорилось о возможных форматах переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным — как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.
Президент подчеркнул, что у Киева нет никаких прямых договоренностей с Москвой. Он отметил, что «было бы желательно» сначала провести трехстороннюю встречу, однако если американский президент будет настаивать на двусторонних переговорах между лидерами Украины и России, то «мы готовы поддержать этот формат, а затем перейти к трехстороннему».
Зеленский подчеркнул, что в случае отказа Кремля от дипломатического пути должны быть введены мощные санкционные пакеты.