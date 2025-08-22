Турция может помочь: Зеленский раскрыл возможное участие Анкары в гарантиях безопасности

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Украина получает поддержку от партнеров в разных форматах — военном, финансовом и разведывательном.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Киеве.

«Пока рано говорить обо всех странах»

По словам главы государства, каждая страна имеет свои возможности и ограничения:

«Есть разные страны с разными объемами помощи, с разными возможностями. И пока рано говорить, кто может дать своих военных, кто разведку, кто присутствует в море, кто в небе, а кто готов финансировать», — отметил президент.

Он добавил, что некоторые государства не могут быть привлечены непосредственно из-за внутренних законов, но готовы поддержать Украину финансово.

Роль Турции в море

Зеленский отметил готовность Турции помочь с безопасностью в море:

«Наши коллеги из Турции заявили, что хотят быть частью гарантий безопасности для Украины по части моря. Мы профессиональные, мы знаем, как помочь в Черном море, присутствие наше там будет полным», — привел слова турецкой стороны президент.

После чего будет окончательно сформирован формат международной помощи

Зеленский подчеркнул, что окончательный формат международной поддержки будет сформирован после того, как будет согласована соответствующая инфраструктура:

«Пока рано говорить обо всех странах, надо, чтобы инфраструктура была выписана, а потом мы будем понимать, кто чем и как может помочь,» — резюмировал он.

Напомним, по словам Зеленского, гарантии безопасности Украины должны быть такими, как 5 статья НАТО.

По словам президента, сейчас переговоры проходят на уровне советников по вопросам безопасности, представителей военных структур и дипломатов.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности напрямую связаны с финансированием Вооруженных сил Украины.

«Это должны быть гарантии типа пятой статьи НАТО, то есть действительно действенные механизмы безопасности. Именно к такому результату мы должны прийти», — отметил Зеленский.

Также глава государства отметил, что россияне делают все, чтобы переговоры о мире в Украине не состоялись.

Владимир Зеленский назвал свой запланированный на 18 августа визит в Вашингтон «исторически важным». По его словам, во время встреч говорилось о возможных форматах переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным — как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

Президент подчеркнул, что у Киева нет никаких прямых договоренностей с Москвой. Он отметил, что «было бы желательно» сначала провести трехстороннюю встречу, однако если американский президент будет настаивать на двусторонних переговорах между лидерами Украины и России, то «мы готовы поддержать этот формат, а затем перейти к трехстороннему».

Зеленский подчеркнул, что в случае отказа Кремля от дипломатического пути должны быть введены мощные санкционные пакеты.