Туса удалась на славу: под Мелитополем в клубе, где находились российские "мобики", раздались взрывы (видео)

В Запорожье "туса" российских "чмобиков" в местном клубе закончилась фейерверками.
Под Мелитополем в поселке Мирное на временно захваченной территории Запорожской области этой ночью "чмобикам" было жарко. В клуб, где они разместились, "прилетело".
Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".
"Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После 1-й ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные рф. Настолько мощно "погуляли", что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя", - говорится в сообщении.
Пока информация о враждебных потерях уточняется. В Генштабе "прилеты" еще не прокомментировали.
Напомним, "мобики" из Екатеринбурга, сосланные в Тюмени, взбунтовались из-за невыплат зарплаты. Они возмущаются, что не хотят воевать за "спасибо".
Читайте также:
- Командование ВС РФ опрокидывает подразделения из Херсонского направления на Донбасс: "мобики" не рады
- В Мелитополе "новый завоз": в город прибыли свежие "мобики" и скупают гражданскую одежду и "заправляются" спиртным
- "По нас шмаляли свои же": под Сватовым ВСУ разгромили подразделение кафиров, а два десятка "мобиков" сдались в плен (видео)