Туса удалась на славу: под Мелитополем в клубе, где находились российские "мобики", раздались взрывы (видео)

Под Мелитополем в поселке Мирное на временно захваченной территории Запорожской области этой ночью "чмобикам" было жарко. В клуб, где они разместились, "прилетело".

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

"Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После 1-й ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные рф. Настолько мощно "погуляли", что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя", - говорится в сообщении.

Пока информация о враждебных потерях уточняется. В Генштабе "прилеты" еще не прокомментировали.

Напомним, "мобики" из Екатеринбурга, сосланные в Тюмени, взбунтовались из-за невыплат зарплаты. Они возмущаются, что не хотят воевать за "спасибо".

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