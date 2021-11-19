Тушили более пяти часов: в Харьковской области во время пожара в жилом доме погибли два человека

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.
На Харьковщине ночью 19 ноября произошел серьезный пожар: горел частный дом. В результате происшествия погибли два человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось около 03:20 в частном доме в поселке Лиман. Огонь вспыхнул в одной из помещений и быстро распространился на площадь в 100 квадратных метров. Уже во время тушения очага спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины и 71-летней женщины.
"В 03:52 спасатели локализовали пожар и в 09:10 полностью его ликвидировали. Причина и обстоятельства данного пожара устанавливаются", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.
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