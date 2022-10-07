Тушили окурки, насиловали и избили до состояния комы: в Польше родители-украинцы издевались над 2-летним сыном

В Польше в городе Сталева Воля задержали супругов украинцев, которые издевались над своим сыном. Мальчика жестоко избивали и насиловали.

Об этом сообщает Yavp.pl, ссылаясь на информацию, распространенную во многих польских онлайн-изданиях.

Об издевательстве над 2-летним ребенком стало известно после того, как его в больницу в тяжелом состоянии привез 25-летний отец — гражданин Украины. Врачи обследовали мальчика и заподозрили, что ребенок стал объектом издевательств. На теле малыша обнаружили многочисленные следы побоев, следы изнасилования и раны от прижигания сигаретами.

Медики сразу сообщили полиции.

Правоохранители задержали 22-летнюю мать мальчика и ее 25-летнего сожителя. Прокурор предъявил обвинения в покушении на убийство с особой жестокостью и изнасиловании несовершеннолетнего лица, а также в повторных издевательствах с особой жестокостью над несовершеннолетним. В суд уже направили представление о временном аресте пары граждан Украины.



Ребенок сейчас находится в коме в больнице города Жешув. Мальчику сделали тяжелую нейрохирургическую операцию.

Напомним, что во время оккупации Ворзеля в Киевской области, российские кафиры изнасиловали девушку-подростка. Свои издевательства они снимали телефон. также на глазах ребенка захватчики убили 14-летнего мальчика и выстрелили в мать девочки. Женщина 2 дня истекала кровью, пока не умерла.

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