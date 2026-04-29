"Тушили окурки о ребенка": шокирующая версия кровавой резни школьниц в Тернополе (фото)

Фото с места преступления в Тернополе, где школьница ранила ножом одноклассницу / © Офис Генерального прокурора

Реклама

Полиция Тернополя расследует покушение на убийство ученицы школы №5 после нападения со стороны ее 15-летней одноклассницы. Девушке уже объявили подозрение. В то же время родители заявляют о систематической травле подозреваемой, пока в школе отрицают конфликты. Следствие проверяет версию о длительном буллинге.

Об этом сообщили местное издание «20 хвилин» и Офис генерального прокурора.

Ранение школьницы в Тернополе — что говорят соседи и кто спас ребенка

Как выяснили журналисты, пострадавшая школьница О.Д. живет на улице Броварной, где и получила ранения. Она вместе с мамой поселилась там после 2016 года.

Реклама

«Никаких конфликтов с жителями или других инцидентов не было это все время. За это все время видел того ребенка раза два-три, что со сверстниками или друзьями домой шла. Но чтобы какие-то крики, громкие гулянки — никогда ничего не замечали», — рассказал директор ОСМД Вадим Андрийчук.

По его словам, большинство жителей в момент происшествия были на работе, поэтому свидетелей фактически нет.

«Люди шокированы от случившегося. В одной из квартир на втором этаже мастер делал ремонт. Травмированная девочка стучала в дверь, он открыл и увидел школьницу в крови. Тогда вызвал «скорую». На помощь также пришла жительница-пенсионерка, но женщина была в стрессе, что от нее добиться ни слова нельзя», — рассказал Андрейчук.

Что известно о подозреваемой школьнице?

Когда журналистка приехала в школу, где учатся обе девочки, директора на месте не было — она находилась на совещании в управлении образования. На просьбу пообщаться с классным руководителем или заместителем директора ответили: «Все только с разрешения Оксаны Ивановны, а она на совещании».

Реклама

Родители возле школы также не захотели говорить с журналистами: «Вам никто ничего не скажет, потому что запретили». Кто именно запретил — не уточнили.

Одна из матерей сообщила, что девушку, которую подозревают в нападении, зовут К.М. По словам женщины, она учится в школе около двух лет и переехала в Тернополь вместе с мамой. Отец ученицы погиб на войне. Эту информацию частично подтвердили и в управлении образования, отметив, что данные пока неофициальные. Также там сообщили, что девушка является внутренне перемещенным лицом.

Школьница-нападающая подвергалась буллингу

По словам родителей других школьников, подозреваемая могла подвергаться систематическому буллингу.

«Собственными глазами того не видела, но родители говорят, что в тот день, когда все произошло, об К. окурки тушили. Ребенок был весь избитый. Если честно, я шокирована. Другие родители, оказывается, все знали, и в школе не могли того беспредела не видеть. А теперь, конечно, никто ни в чем не признается. Кто же школу будет чернить… Еще и говорить запретили!» — рассказала одна из матерей.

Реклама

Журналисты также выяснили, что К.М. проживает с матерью в центре города. После задержания, по словам источников, женщина сразу приехала на место и находилась в шоковом состоянии. Сама девушка якобы не реагировала на окружение и не разговаривала.

По информации источников, конфликт между школьницами существовал длительное время.

«Есть данные, что в течение года ее булили, а то, что произошло — не было спонтанным. Она (подозреваемая), судя по установленным фактам, ждала под подъездом около 40 минут. Это выглядит как спланированное действие. Я не оправдываю ее поступок. Но есть ощущение, что этого ребенка довели до такого состояния. Мне жаль и потерпевшую, и этого ребенка также», — рассказал источник.

Другой собеседник отметил, что когда впервые увидел девушку в полиции, она была дезориентирована и не осознавала, что происходит. Он предполагает, что ситуация могла быть следствием длительного психологического давления.

Реклама

Знали ли о буллинге в школе?

О возможных случаях буллинга пишут и пользователи соцсетей. Одна из матерей рассказала журналистам, что из-за подобной ситуации была вынуждена перевести своего ребенка из этой школы.

«Меня каждый раз просили удалять эти посты. Я почувствовала буллинг со стороны родителей, детей и даже директора школы — как мама ребенка. И за фасадом „элитной“, „образцовой“ школы, где все якобы успешные, на самом деле скрываются очень неприятные вещи», — рассказала Оксана (имя изменено).

Она также отметила, что конфликт вышел за пределы школы.

«В конце концов дошло до того, что меня вызвал мой начальник на работе. Сначала я пыталась отстаивать свою позицию, но в конце концов вынуждена была забрать ребенка из школы», — вспоминает Оксана.

Реклама

Другие родители неофициально подтверждают версию о буллинге, однако отказываются комментировать ситуацию публично.

Позиция школы и управления образования

Директор школы №5 Оксана Погорелая сообщила, что сейчас продолжается внутреннее расследование.

«В настоящее время мы проводим служебное расследование, внутреннее. Продолжается также расследование полиции, поэтому пока не будут установлены факты, я не буду ничего говорить. Я лично ничего не знала. Никто не сообщал — ни классный руководитель, ни родители, ни дети. Мы установим все, что нужно, тогда сможем предоставить комментарий», — рассказала директор школы.

В управлении образования также ожидают результатов проверки и заявляют, что ранее сообщений о буллинге не поступало.

Реклама

«28 апреля мы провели в управлении совещание с директорами школ, где в очередной раз подчеркнули необходимость работы с родителями и учениками, а также усиленного внимания к уязвимым категориям детей», — сказала начальница управления образования и науки горсовета Ольга Похиляк.

Подозрение для школьницы в покушении на убийство

29 апреля в Офисе генпрокурора сообщили, что 15-летней школьнице объявили подозрение в покушении на убийство одноклассницы. По данным следствия, 27 апреля девятиклассница подстерегла потерпевшую в подъезде и нанесла ей несколько ножевых ранений. Один из обломков лезвия остался в голове девушки.

Пострадавшую госпитализировали, ее жизни сейчас ничего не угрожает. Нападавшую задержали.

«Мотивы поступка устанавливаются. Среди версий, которую проверяет следствие, — возможный буллинг со стороны потерпевшей. В случае подтверждения этим обстоятельствам будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в заявлении ОГ.

Реклама

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным «RIA плюс» со ссылкой на полицию, несовершеннолетнюю поместили в изолятор временного содержания.

Состояние пострадавшей школьницы

По информации журналистов, раненая девушка находится в реанимации областной детской больницы. Генеральный директор учреждения Владимир Семерез отметил, что состояние пациентки не разглашают, однако прогнозы врачей являются положительными.

Напомним, 27 апреля стало известно, что в Тернополе 15-летняя школьница во время конфликта в жилом доме микрорайона «Новый свет» ранила ножом одноклассницу. Во время нападения обломок лезвия остался в голове потерпевшей, ее госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Полиция начала уголовное производство по статье о покушении на убийство.

Новости партнеров