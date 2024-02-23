Туск пообещал разблокировать границу для оружия и гуманитарки: реакция Украины

Украина приветствует попытки Польши разблокировать границу для поставок военной и гуманитарной помощи. Кабмин ожидает встречи с польскими чиновниками.

Об этом со ссылкой на Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского сообщает PAP.

"Мы приветствуем и ценим любые практические шаги, которые помогут решить возникшие на границе проблемы и уменьшить это эмоциональное напряжение с обеих сторон. Нужно обеспечить, чтобы мы могли двигаться (через границу) бесперебойно", — сказал министр.

По его словам, Киев ожидает договоренности с Варшавой во время встречи на уровне правительств двух стран, которую анонсировал польский премьер-министр Дональд Туск.

"Независимо от дат — будет ли это завтра или 28 марта, мы с украинской стороны, конечно, хотим как можно быстрее урегулировать эти вопросы. Это настроение решить проблему также властвует в польском правительстве", — подчеркнул Сольский.

Он говорит, что сейчас обсуждаются "разного рода запреты как с польской, так и с украинской стороны". Впрочем, отметил украинский министр, следует предпринимать больше конструктивных действий, "чтобы уменьшить эту эмоциональную составляющую и оставить только материально-техническую составляющую".

Обещание Туска

22 февраля премьер Польши Дональд Туск пообещал разблокировку границы. Речь идет об устранении препятствий на границе военной и гуманитарной помощи. По его словам, Варшава внесет пограничные переходы с Украиной, участки автомобильных и железнодорожных дорог в список объектов критической инфраструктуры, чтобы поставлять вооружение и гуманитарную помощь.

Глава польского правительства отмечает, что такое решение должно обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать в украинскую сторону без каких-либо задержек".

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