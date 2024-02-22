Туск пообещал разблокирование границы: пускать будут не все грузы

Польский премьер обещает устранить препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи.

Польша внесет пограничные переходы с Украиной, участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры, чтобы поставлять вооружение и гуманитарную помощь.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает TVN24.

По его словам, это решение должно обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать украинской стороне без каких-либо задержек". Такое нововведение будет "означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной".

"Это вопрос следующих нескольких часов", — сообщил польский премьер.

Он также заявил, что задача Варшавы – полная пропускная способность на границе, когда речь идет о военном транспорте и гуманитарке, маршруты которых проходят через территорию Польши.

Туск также призвал обособить вопрос "прямой поддержки Украины и защиты польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной".

Блокировка границы

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Польша отклонила предложение президента Владимира Зеленского встретиться на границе представителям двух правительств для решения зерновой блокады, сложившейся из-за протестов польских фермеров. Мол, она была бы сугубо символической. Представители двух стран встретятся в Варшаве 28 марта.

К слову, в канун 21 февраля президент Владимир Зеленский пригласил лидеров Польши на границу для решения зерновой блокады. Речь идет о премьер-министре Дональде Туске и президенте Анджее Дуде. Кроме того, на встрече должны присутствовать представители ЕС.

Тем временем в Польше анонсировали переговоры с фермерами. По словам заместителя министра сельского хозяйства Михала Колодзейчака, диалог должен начаться в понедельник, 26 февраля. Впрочем, где именно – пока не известно.

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