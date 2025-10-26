ТСН в социальных сетях

Украина
1207
1 мин

Туск сделал громкое заявление о будущем Украины

Туск процитировал слова Зеленского о том, что Украина сможет воевать еще 2-3 года.

Катерина Сердюк
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Польский премьер Дональд Туск считает, что Украина, безусловно, выживет как независимое государство. Вопрос только в том, какими будут потери.

Об этом пишет The Sunday Times.

Однако он отметил, что Киев обеспокоен тем, какие последствия война нанесет его населению и экономике, если она продлится дольше, чем несколько лет.

«Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не будет длиться десять лет, но Украина готова воевать еще два-три года», — подчеркнул Туск.

Ранее Туск сказал, что может оказаться поворотным моментом в войне.

1207
