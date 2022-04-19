Творожная паска: рецепты в духовке и без выпечки

24 апреля 2022 христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. Традиционно к праздничному столу выпекаются дрожжевую выпечку, но также очень популярна творожная паска. ТСН.ua рассказывает, как готовится творожная паска в духовке и без выпечки.
Творожная паска без выпечки
Если у вас нет времени печь традиционную паску на Пасху, но порадовать семью вкусным пасхальным десертом хочется, тогда вам пригодится этот рецепт.
Ингредиенты
- 350 г домашнего творога 9%;
- 150 г сметаны;
- 100 г сливочного масла;
- 2 яйца;
- 2 г ванильного сахара;
- 100 г сахара;
- 100 г изюма;
- 100 г цукатов.
Приготовление
- Желтки отделить от белков и смешать с сахаром, сливочным маслом и сметаной. Венчиком взбить, чтобы получить однородную массу. После этого добавить сахар и ванильный сахар. Еще раз перемешать.
- Домашний сыр перетереть через сито, соединить со сметанно-яичной массой. Тщательно перемешать. Всыпать изюм и цукаты. Еще раз перемешать.
- Выложить смесь в специальную форму для творожной паски (пасочницу), хорошо утрамбовать. Поставить в холодильник на 6 часов. После этого аккуратно снять форму.
- Творожную паску можно украсить цукатами и сахарной пудрой по желанию.
Творожная паска в духовке
Такой легкий десерт станет великолепной альтернативой традиционной дрожжевой паске.
Ингредиенты
- 400 г домашнего творога;
- 8 яиц;
- 70 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 2 г ванильного сахара;
- 100 г изюма.
Приготовление
- Духовку включить и поставить на 180 градусов, чтобы она разогревалась.
- Домашний сыр перетереть, добавить сахар и ванильный сахар.
- Сливочное масло растопить на водяной бане, влить в творожную массу. Отдельно взбить блендером яйца и вмешать в смесь.
- Добавить в тесто изюм. Переложить в форму для запекания и поставить в духовку на 40 минут.