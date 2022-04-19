Творожная паска в духовке и без выпечки: два популярных варианта / pixabay.com

Творожная паска: рецепты в духовке и без выпечки

Творожная паска: рецепты в духовке и без выпечки

24 апреля 2022 христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. Традиционно к праздничному столу выпекаются дрожжевую выпечку, но также очень популярна творожная паска. ТСН.ua рассказывает, как готовится творожная паска в духовке и без выпечки.

Творожная паска без выпечки

Если у вас нет времени печь традиционную паску на Пасху, но порадовать семью вкусным пасхальным десертом хочется, тогда вам пригодится этот рецепт.

Ингредиенты

350 г домашнего творога 9%;

150 г сметаны;

100 г сливочного масла;

2 яйца;

2 г ванильного сахара;

100 г сахара;

100 г изюма;

100 г цукатов.

Приготовление

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Желтки отделить от белков и смешать с сахаром, сливочным маслом и сметаной. Венчиком взбить, чтобы получить однородную массу. После этого добавить сахар и ванильный сахар. Еще раз перемешать. Домашний сыр перетереть через сито, соединить со сметанно-яичной массой. Тщательно перемешать. Всыпать изюм и цукаты. Еще раз перемешать. Выложить смесь в специальную форму для творожной паски (пасочницу), хорошо утрамбовать. Поставить в холодильник на 6 часов. После этого аккуратно снять форму. Творожную паску можно украсить цукатами и сахарной пудрой по желанию.

Творожная паска в духовке

Такой легкий десерт станет великолепной альтернативой традиционной дрожжевой паске.

Ингредиенты

400 г домашнего творога;

8 яиц;

70 г сливочного масла;

100 г сахара;

2 г ванильного сахара;

100 г изюма.

Приготовление