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Творожная паска: рецепты в духовке и без выпечки

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Творожная паска: рецепты в духовке и без выпечки

Творожная паска в духовке и без выпечки: два популярных варианта / pixabay.com

24 апреля 2022 христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. Традиционно к праздничному столу выпекаются дрожжевую выпечку, но также очень популярна творожная паска. ТСН.ua рассказывает, как готовится творожная паска в духовке и без выпечки.

Творожная паска без выпечки

Если у вас нет времени печь традиционную паску на Пасху, но порадовать семью вкусным пасхальным десертом хочется, тогда вам пригодится этот рецепт.

Ингредиенты

  • 350 г домашнего творога 9%;
  • 150 г сметаны;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 2 г ванильного сахара;
  • 100 г сахара;
  • 100 г изюма;
  • 100 г цукатов.

Приготовление

  1. Желтки отделить от белков и смешать с сахаром, сливочным маслом и сметаной. Венчиком взбить, чтобы получить однородную массу. После этого добавить сахар и ванильный сахар. Еще раз перемешать.
  2. Домашний сыр перетереть через сито, соединить со сметанно-яичной массой. Тщательно перемешать. Всыпать изюм и цукаты. Еще раз перемешать.
  3. Выложить смесь в специальную форму для творожной паски (пасочницу), хорошо утрамбовать. Поставить в холодильник на 6 часов. После этого аккуратно снять форму.
  4. Творожную паску можно украсить цукатами и сахарной пудрой по желанию.

Творожная паска в духовке

Такой легкий десерт станет великолепной альтернативой традиционной дрожжевой паске.

Ингредиенты

  • 400 г домашнего творога;
  • 8 яиц;
  • 70 г сливочного масла;
  • 100 г сахара;
  • 2 г ванильного сахара;
  • 100 г изюма.

Приготовление

  1. Духовку включить и поставить на 180 градусов, чтобы она разогревалась.
  2. Домашний сыр перетереть, добавить сахар и ванильный сахар.
  3. Сливочное масло растопить на водяной бане, влить в творожную массу. Отдельно взбить блендером яйца и вмешать в смесь.
  4. Добавить в тесто изюм. Переложить в форму для запекания и поставить в духовку на 40 минут.
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