"Твоя смерть уже на пороге": в Лисичанске появились открытки от партизан для предателей

На временно оккупированных Россией территориях проукраинские активисты не дают россиянам забыть, где они.

В Лисичанске появились партизаны. Проукраинские жители — "добрые люди" расклеили листовки с "приветами" оккупантам и коллаборантам.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На одну из открыток поместили фото оккупационного "мэра" Андрея Скорого. Мол, предатель еще недолго будет с портфелем. "Твоя смерть уже на пороге", – написано под снимком.

Луганские партизаны напоминают, что каждый Лисичанский коллаборант и предатель будет найден и наказан: "Референдума" не будет, Лисичанск — это Украина".

Фото: Сергей Гайдай.

Как сообщалось, ранее улицы Троицкого Луганской области усеяны "поздравительными" открытками для россиян.

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