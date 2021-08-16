"Ты будешь нашим ангелом": в Польше трагически погиб молодой украинец, оставив беременную невесту

23-летний заробитчанин скончался в больнице от тяжелых ожогов, которые получил пытаясь потушить пожар в своем доме.

В польском городе Катовице скончался в больнице от ожогов 23-летний украинец Игорь Турецкий, который несколько лет работал на заработках в Польше. Он как раз собирался жениться на девушке из родной Львовщины, с которой познакомился в соседней стране.

Трагическую заробитчанскую историю рассказывает сайт "Обозреватель".

Игорь был родом из города Дрогобыча Львовской области. Здесь он закончил девятилетку, после чего поступил в колледж, учился на разработчика программного обеспечения. В родном городе его запомнили как веселого и доброго парня, вежливого и готового всегда прийти на помощь. Знакомые Игоря рассказывают, что его воспитывала только мама, поэтому рано приобщился к труду.

Последние несколько лет Игорь работал на заработках в Польше, последним местом работы была компания по доставке товаров, приобретенных через интернет-магазин.

В соседней стране он познакомился с Дианой, украинкой из родной Львовской области. В ближайшее время пара планировала пожениться. Судя по сообщений любимой Игоря в соцсетях, она уже была беременна.

"Ты будешь нашим ангелом, будешь оберегать нас сверху. Такого светлого и доброго человека я не встречала никогда. Мой Игорь, спасибо, что ты оставил частичку себя для нас. Я эту частичку буду греть и хранить под сердцем", — написала она.

Друзья и знакомые Игоря через социальные сети собрали помощь для семьи, чтобы перевезти тело парня домой для захоронения. Агентство по трудоустройству в Польше, а также владелец компании, где работал украинец, помогли закрыть все финансовые вопросы по перевозке тела в Дрогобыч.

.Напомним, ранее в Польше на украинского рабочего упала 10-тонная газовая труба. От полученных травм мужчина скончался.

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