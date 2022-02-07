"Ты че дверью хлопаешь, с*ка?": в Запорожье таксист жестоко избил пассажиров, которые сделали ему замечание

В больнице у пострадавшего мужчины диагностировали гематомы век и контузию. Водитель с места происшествия скрылся.
В Запорожье водитель службы такси набросился на пассажиров, которые сделали ему замечание. Таксист избил клиентов за "преждевременный простой".
Об этом пользователи написали в социальных сетях.
Как стало известно, водитель популярной украинской службы такси подтвердил заказ. Однако прежде, чем приехать по адресу, включил “простой”, из-за чего с клиентов начали списываться деньги.
Впоследствии, когда шофер все же прибыл на место, пассажиры сделали ему замечание, на что водитель ответил: “Ты че дверью хлопаешь, с*ка?”. После чего набросился на клиентов с кулаками.
Шофер нанес местным жителям телесные повреждения и скрылся с места происшествия. Потерпевшие же обратились за медицинской помощью. В больницы у пострадавшего мужчины диагностировали гематомы век и контузию.
Напомним, что в Днепре водитель такси выстрелил в подрезавшего его на дороге водителя.
Читайте также:
- В Кривом Роге двое ребят показали лайфхак, как сделать бесплатный проезд еще более бесплатным.
- В Одессе мужчина, показавший ребенку свой половой орган, избежал наказания.
- В Украине "желтых" регионов стало больше: обновлены зоны карантина.