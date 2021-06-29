"Ты чего мне тыкаешь": в Днепре из-за фамильярности подрались пассажир и водитель автобуса (видео)

"Ты чего мне тыкаешь": в Днепре из-за фамильярности подрались пассажир и водитель автобуса (видео)

Пассажиру не понравилось, что водитель на него "тыкнул" и произошел конфликт.

В Днепре в маршрутном автобусе произошла драка. Из-за "тыканья" подрались пассажир и водитель троллейбуса.

Видео конфликта выложили в Сеть.

На кадрах видно как пассажир и водитель кулаками выясняли свою правоту. Их разнимали другие пассажиры.

"Сел в маршрутку, еду, водитель попросил передать за проезд, оплачиваю и показываю удостоверение (другого пассажира), на что получаю вопрос:"что еще за удостоверение?". Отвечаю:"Почитайте". Водитель:" В камеру нужно показывать". Я показал. Далее словесная перепалка, в ходе которой он мне говорит: "Ты вообще сядь и езжай молча", — рассказывает о причине конфликта пассажир.

По его словам, они с водителем спорили до конечной, где водитель вышел из-за руля, и конфликт набрал обороты. Пассажир достал телефон и хотел снять происходящее, а водитель выбил его из рук. Далее произошла драка.

Обращался ли кто-то из участников драки в правоохранительные органы, пока неизвестно.

В Днепре из-за фамильярности подрались водитель автобуса и пассажир

Напомним, что в Одессе на концерте скандального российского рэпера Басты подрались девушки. Конфликт произошел в VIP-зоне.

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