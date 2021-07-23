"Ты что белены объелся": в Днепре диспетчер отказалась присылать скорую на ДТП с двумя пострадавшими

"Ты что белены объелся": в Днепре диспетчер отказалась присылать скорую на ДТП с двумя пострадавшими

Работница колл-центра спрашивала непонятные вопросы мужчине, а в итоге просто бросила трубку.

В Днепре произошел вопиющий случай с отказом в вызове скорой помощи девушке и парню после ДТП. Очевидец ДТП позвонил на "103", но диспетчер ему нахамила и бросила трубку.

Об этом рассказывает ДнипроNEWS.

Около 1:00 ночи житель Днепра Евгений Иванов увидел последствия ДТП на пересечении улиц Сичеславского и Владимира Мономаха. На дороге лежали парень и девушка, которые упали с мопеда и они просили о помощи. Евгений сразу же вызвал скорую.

Разговор с диспетчером его шокировала.

Диспетчер: Скажите, что у нее травмированы?

Скажите, что у нее травмированы? Неизвестно, я — не врач. Может быстрая приехать?

Диспетчер: Ты что белизны объелся?

Ты что белизны объелся? Что?

Диспетчер: Я спрашиваю, что с ней? Что у нее травмированы?

Я спрашиваю, что с ней? Что у нее травмированы? Я не знаю, я — не врач.

Диспетчер: Да посмотри на нее?

Да посмотри на нее? Вы нормальная или нет?

Диспетчер: До свидания.

В конце концов быстрая таки приехала на место аварии, ее вызвали еще одни свидетели ДТП. Сам Евгений называет такую реакцию диспетчера не профессиональной. Мужчина мог оказаться единственным очевидцемДТП, кто пытался вызвать скорую среди ночи.

"Я считаю, что это не человеческий подход к своей работе. Когда людям плохо и пытаешься что-то вызвать, я должен быть врачом и помощником. Зачем тогда нам такая скорая помощь", — возмущается Евгений.

В областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф говорят, что диспетчеры службы не просто так ставят вопрос тем, кто звонит.

"Мы должны знать, сколько бригад отправлять. Отправлять ближайшую, если кто-то умирает, можно с подстанции. Или же быстрая может приехать за полчаса. А сначала кому-то жизнь спасти с инфарктом или инсультом. Или же утопленную ребенка. Поэтому человек обязан ответить на чек-лист, который является стандартным и единственным в мире ", — прокомментировал директор Центра Радий Шевченко.

Напомним, что в управлении здравоохранения Кривого Рога заявили о проведении служебной проверки факта неоказания помощи тяжело травмированному 17-летнему подростку после ДТП во 2-й горбольницы Кривого Рога.

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