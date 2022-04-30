"Ты что, *бнулся?": Астафьева осудила известного певца, выпустившего альбом в день бомбардировки его родного Харькова

"Ты что, *бнулся?": Астафьева осудила известного певца, выпустившего альбом в день бомбардировки его родного Харькова

Украинская певица Даша Астафьева с началом полномасштабной войны осталась в Украине и посвятила себя волонтерству.

В программе "ЖВЛ" Даша призналась, что любит готовить, поэтому решила помогать на кухне готовить еду для наших бойцов. Артистка поделилась, что за день чистит мешок, а иногда и два картошки.

Также исполнительница рассказала, что ее ужасно возмущает поведение украинских знаменитостей, которые находятся в России и молчат. Таких людей она называет "расходным материалом" для российских властей.

Астафьева вспомнила, как писала одесситке Регине Тодоренко, которая молчит о войне. Регина не ответила Даше, а просто ее заблокировала.

Даша Астафьева: «Таисию Повалий я когда-то называла мамой, а теперь ненавижу их всех»

Такая же история и со Светой Лободой. Удивляет Дашу и участник группы Artik&Asti Артем Умрихин, в день бомбардировки российскими оккупантами его родного города Харьков он выпустил альбом. Ему Даша, кстати, тоже писала:

"Света Лобода меня тоже заблокировала. Но ведь у нее так много подписчиков. Ну почему ты не скажешь то, что нужно сказать. О том, что Россия, она говорила о войне, но войны еще сейчас где-то есть. Не только в нашей стране. О какой войне она говорила? Она типа сказала о войне, но не сказала какой. Я не понимаю. Те люди, которые боятся потерять работу в России, свой дом в РФ. Молчат. Вот как Ани Лорак, Таисия Повалий. Они ж сказали ни слова. Или эти придурки Artik&Asti. Они выступали здесь каждый месяц. И в день, когда разбомбили Харьков, это город Artik, это его родной город. Он презентует альбом. Я ему говорю: "Ну ты *банулся?". Ну ты, реально, бл*дь, твой родной город бомбят ты презентуешь альбом? Ну хоть что-то у тебя есть? Мозг, душа? Он меня заблокировал сразу", — рассказала Астафьева.

Она добавила, что ей очень стыдно, что артисты, называющие себя украинскими, молчат и остаются на территории врага.

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