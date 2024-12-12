"Ты инвалид на голову?": полиция жестко "заломала" ветерана войны с инвалидностью на Днепропетровщине

Сотрудники полиции "заломили" ветерана войны. В сети пишут, что он нес службу в самых горячих точках фронта и получил тяжелое ранение. Видео конфликта мужчины с правоохранителями уже разлетелось соцсетями.

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Смотрите видео: "ТЫ ИНВАЛИД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ"?! Полиция жестко "заломила" ветерана войны с инвалидностью

Скандал в Днепропетровской области.

На Днепропетровщине в городе Самаре сотрудники полиции жестко задержали военного с инвалидностью. Событие произошло вечером 11 декабря. После недоразумения с патрульными относительно якобы нарушения ПДД к водителю применили грубую физическую силу, вложили на асфальт, заломили руки и надели наручники. Пока ветерана смиряли наручниками, он просил вести себя по-человечески, кричал, что у него собрана по кусочкам рука и вставлена пластина, но полицейские этого не считали, на русском языке предостерегая ветерана "не сопротивляться". Один из патрульных назвал ветерана "инвалидом на голову". Военный снял "общение" со стражами порядка на телефон и соответствующее видео обнародовали в Сети.

Кем оказался задержанный

Правоохранители силой задержали мужчину. В неофициальном Telegram-канале 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады заявили, что пострадавший — военный 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с позывным Ямаха, который после тяжелого ранения имеет металлическую пластину в руке. Сам задержанный описал ситуацию так:

"Сегодня меня арестовали за требование предоставить к ознакомлению документы работников полиции, как они сами утверждают, задержали меня за мелкое хулиганство (т.е. иметь в отношении правонарушений и издевательств со стороны полицейских), правонарушений моего автотранспортного средства не было, что подтверждает отсутствие постановления и фактических доказательств, чего не сказать об их авто, полицейский поначалу издевался, что не понимает о каких документах идет речь и что у него их много, на мое неоднократное замечание что я инвалид, сказал что я инвалид на голову (далее в видео) даже не зная, что я испытал тяжелые физические и психические нарушения на войне и по настоящее время лечусь уже больше полутора лет Хочу добиться правосудия и показать народу, с чем столкнулся я вернувшись с войны! огласки, потому что я настроен идти до конца и быть верным присяге защищать народ Украины!

Реакция полиции

После того, как видео завирусилось и событие получило огласку, в полиции отреагировали предварительным официальным объяснением.

"Полиция Днепропетровской области проводит проверку действий правоохранителей. В соцсетях распространилось видео, где полицейские на улице задержали мужчину. По этому факту руководством главка начата служебная проверка, чтобы установить правомерность действий наряда полиции на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства. Информация будет обновлена. ."

Ранее в Сети появилось видео жесткого задержания ветерана войны правоохранителями в Новомосковске Днепропетровской области

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