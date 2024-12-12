"Ты инвалид на голову?": в Сети появилось видео жесткого задержания ветерана войны полицейскими

Конфликт с полицейскими начался, когда ветеран попросил их предъявить служебные удостоверения.

В Сети появилось видео жесткого задержания ветерана войны правоохранителями в Новомосковске Днепропетровской области.

Видео выложили в telegram-канале "ТСН новости".

По словам ветерана 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с позывным "Ямаха", конфликт с полицейскими начался, когда он попросил их предъявить служебные удостоверения. Однако, по его словам, правоохранители проигнорировали просьбу, а затем применили силу, свергнув ее на землю.

Видео задержания ветерана

Военный отметил, что уже два года лечит физические и психологические травмы, полученные в ходе боевых действий.

На обнародованных кадрах также слышно, как один из стражей порядка обращается к ветерану с фразой: "Ты инвалид на голову?".

В ответ на инцидент, правоохранительные органы заявили о начале служебной проверки, чтобы установить правомерность действий участвовавших в задержании полицейских.

Напомним, что медики предлагали тяжелораненому военнослужащему ВСУ заплатить за подтверждение инвалидности.