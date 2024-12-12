"Ты инвалид на голову?": в Сети появилось видео жесткого задержания ветерана войны полицейскими

Конфликт с полицейскими начался, когда ветеран попросил их предъявить служебные удостоверения.
В Сети появилось видео жесткого задержания ветерана войны правоохранителями в Новомосковске Днепропетровской области.
Видео выложили в telegram-канале "ТСН новости".
По словам ветерана 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с позывным "Ямаха", конфликт с полицейскими начался, когда он попросил их предъявить служебные удостоверения. Однако, по его словам, правоохранители проигнорировали просьбу, а затем применили силу, свергнув ее на землю.
Военный отметил, что уже два года лечит физические и психологические травмы, полученные в ходе боевых действий.
На обнародованных кадрах также слышно, как один из стражей порядка обращается к ветерану с фразой: "Ты инвалид на голову?".
В ответ на инцидент, правоохранительные органы заявили о начале служебной проверки, чтобы установить правомерность действий участвовавших в задержании полицейских.
Напомним, что медики предлагали тяжелораненому военнослужащему ВСУ заплатить за подтверждение инвалидности.
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