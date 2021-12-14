"Ты корова с дойками": под Харьковом "бесплатный" полиэтиленовый пакет в магазине вызвал скандал (видео)

"Ты корова с дойками": под Харьковом "бесплатный" полиэтиленовый пакет в магазине вызвал скандал (видео)

Подавица предложила девушке "бесплатный" пакет.

В городе Посад Харьковской области в одном из продуктовых магазинов произошел скандал из-за полиэтиленового пакета. Покупательницу возмутила его стоимость, а продавщица предложила оригинальный вариант выхода из ситуации.

Видео пакетного скандала сняла покупательница, и его выложили в телеграмм-канале "Типовой Харьков".

Отмечается, что инцидент произошел в Посаде. Девушка пришла приобрести килограмм сахара на вес, но отказалась оплачивать полиэтиленовый пакет, который в этом магазине от 10 декабря стоит 2 грн. Продавщица не растерялась и предложила женщине "бесплатный" пакет — полиэтиленовую перчатку и насыпала в нее 1 кг сахара.

"Что вам не нравится. Вам бесплатно плохо и за деньги плохо", — возмутилась продавщица.

В свою очередь покупательница отметила, что в таком пакете сахар не будет покупать.

"Я вам на корову похожа?", — спросила она.

"Да ты не то слово, корова с дойками", — парировала раздраженная продавщица.

Чем закончился конфликт, пока неизвестно.

Напомним, что с пятницы, 10 декабря, в Украине начал действовать запрет безвозмездного распространения почти всех пластиковых пакетов, за исключением биоразлагаемых, а также сумок для рыбы, мяса, молочки или крупы. Через три месяца так называемые "маечки" вообще должны исчезнуть из супермаркетов.

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